В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Происшествия
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Липецкая «звездочка» засияет на всю Россию
Общество
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
Обломки БПЛА повредили два дома
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Саперный спуск стоял в Липецке чуть ли не от памятника основателям Липецка
Общество
Сегодня в Липецке: День Матырского, драка с начальником, как способ решения проблем
Общество
17 лет строгого режима получил ельчанин за убийство 20–летней давности
Происшествия
Ночью в Липецкой области сбиты два БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело прокурора, живодер в Сырском и новые способы мошенничества
Общество
В областной инфекционке лечат 81 больного с пневмониями
Здоровье
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
Здоровье
313
56 минут назад

В областной инфекционке лечат 81 больного с пневмониями

Зачастую воспаление легких — не самостоятельная болезнь, а осложнение других заболеваний.

Сбываются неблагополучные прогнозы эпидемиологов — с началом сентября наблюдается рост простудных инфекционных заболеваний. Собравшиеся после каникул детские и юношеские коллективы стали естественными очагами ОРВИ. Дети и молодежь понесли инфекции домой, из-за чего начали болеть взрослые.

Как сообщила GOROD48 главврач областной клинической инфекционной больницы Лилия Сиротинкина, с начала этой недели в клинику с симптомами инфекционных заболеваний обратились 337 человек, 114 из которых были госпитализированы. Среди них 77 — с ОРВИ, гриппом, пневмониями и коронавирусной инфекцией (в их числе 27 детей).

По состоянию на утро пятницы на лечении в инфекционке с пневмониями находятся 81 взрослых и четверо детей, с ОРВИ — пять взрослых и 16 детей, с бронхитами — семь взрослых и семь детей, с COVID-19 — трое взрослых и один ребенок. В тяжелом состоянии в отделении реанимации находятся пять взрослых с пневмониями.

— На первом месте среди ОРВИ выявляется риновирусная инфекция, затем парагрипп и аденовирусная инфекция. Новых вирусов, которых мы до этого никогда не регистрировали, нет. Нет пока в нашей больнице и больных гриппом. То, что происходит, практически не отличается от обычной ситуации в начале сентября, — говорит Лилия Сиротинкина.
пневмония
ковид
ОРВИ
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
