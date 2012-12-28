В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
56 минут назад
В областной инфекционке лечат 81 больного с пневмониями
Зачастую воспаление легких — не самостоятельная болезнь, а осложнение других заболеваний.
Как сообщила GOROD48 главврач областной клинической инфекционной больницы Лилия Сиротинкина, с начала этой недели в клинику с симптомами инфекционных заболеваний обратились 337 человек, 114 из которых были госпитализированы. Среди них 77 — с ОРВИ, гриппом, пневмониями и коронавирусной инфекцией (в их числе 27 детей).
По состоянию на утро пятницы на лечении в инфекционке с пневмониями находятся 81 взрослых и четверо детей, с ОРВИ — пять взрослых и 16 детей, с бронхитами — семь взрослых и семь детей, с COVID-19 — трое взрослых и один ребенок. В тяжелом состоянии в отделении реанимации находятся пять взрослых с пневмониями.
— На первом месте среди ОРВИ выявляется риновирусная инфекция, затем парагрипп и аденовирусная инфекция. Новых вирусов, которых мы до этого никогда не регистрировали, нет. Нет пока в нашей больнице и больных гриппом. То, что происходит, практически не отличается от обычной ситуации в начале сентября, — говорит Лилия Сиротинкина.
