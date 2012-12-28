Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Министром экономического развития области назначена Лариса Шибина
С весны Лариса Шибина исполняла обязанности руководителя минэка.
Лариса Шибина окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». С 2001 года работала в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. В 2013 года перешла в региональное управлении экономики и сделала там карьеру — в 2021 году стала заместителем начальника управления. С 8 апреля исполняла обязанности руководителя министерства.
Кресло министра освободилось после того, как занимавший его Кирилл Должиков перешел на работу в Министерство экономического развития РФ.
Фото: Telegram-канал Минэкономразвития Липецкой области
