Пожар ликвидирован, кафе выгорело
Происшествия
На улице Неделина горит кафе быстрого питания
Происшествия
«Мы живём словно в кошмаре и не можем уснуть»
Происшествия
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Происшествия
Картофель дешевеет, кабачки дорожают
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В первый день осени в Липецкой области до +33
Погода в Липецке
Лето укатилось августом в закат — кто не видел лета, сам и виноват
Неделя 48
Снова в школу: 1 сентября за парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников.
Общество
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Общество
«Мы живём словно в кошмаре и не можем уснуть»
Происшествия
Пожар ликвидирован, кафе выгорело
Происшествия
Снова в школу: 1 сентября за парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников.
Общество
На улице Неделина горит кафе быстрого питания
Происшествия
Картофель дешевеет, кабачки дорожают
Общество
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Происшествия
В первый день осени в Липецкой области до +33
Погода в Липецке
Лето укатилось августом в закат — кто не видел лета, сам и виноват
Неделя 48
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Погода в Липецке
1648
вчера, 17:00
11

В первый день осени в Липецкой области до +33

Но уже со следующего дня температура начнет возвращаться к норме.

В ближайшие трое суток атмосферное давление начнет падать. Существенных осадков не ожидается, однако 2-3 сентября температурный фон понизится на 3-5 градусов.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 сентября – 21-22 градусов тепла, что на 5 градусов выше нормы, 2 сентября – 18 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы, 3 сентября температура войдет в климатическую норму.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 сентября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, с переходом днем на северный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем – от +28 до +33.
В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +30 до +32 градусов.

День 1 сентября стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 3 градуса тепла.
Погода
7
1
0
6
1

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Алена
вчера, 22:12
Да не будет не каких 11 градусов ночью выше 16-ти будет! Кто такие прознозы дает!
Ответить
Стерх
вчера, 21:00
Непонятно что одевать утром когда +13...
Ответить
Скунс
вчера, 20:59
Я люблю дождь
Ответить
Скунс
вчера, 20:59
Осень, осень, ну давай у листьев спросим (с)
Ответить
Музыкант ,
вчера, 20:28
заканчивается !
Ответить
Музыкант ,
вчера, 20:13
завтра прозвучит последний аккорд лета ,музыка лета закончивается !
Ответить
Глобальное
вчера, 20:00
потепление в Африке ,в Индии и еще где нибудь , но в России его нет !
Ответить
И в России
вчера, 20:38
Глобальное потепление есть потому что россия не на Севере
Ответить
Дай бог
вчера, 19:00
Чтобы Весь Сентябрь был таким же классным и теплым как в прошлом году, а то теплом в этом году порадовала только середина Июля а Июнь и Август по погоде были как Октябрь.
Ответить
да-уж
вчера, 18:18
Ведь некоторые купаться полезут.
Ответить
Надеюсь
вчера, 18:08
Это последний всплеск жарищи в этом году.
Ответить
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
