Погода в Липецке
вчера, 17:00
В первый день осени в Липецкой области до +33
Но уже со следующего дня температура начнет возвращаться к норме.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 сентября – 21-22 градусов тепла, что на 5 градусов выше нормы, 2 сентября – 18 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы, 3 сентября температура войдет в климатическую норму.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 сентября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, с переходом днем на северный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем – от +28 до +33.
В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +30 до +32 градусов.
День 1 сентября стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 3 градуса тепла.
Комментарии (11)