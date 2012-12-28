Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Происшествия
сегодня, 11:32
Отвечать подросткам придется по-взрослому.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, ночью 12 августа 2025 года подозреваемые угнали грузовик в селе Сырском. Правда, идеального преступления не вышло: подростки не справились с управлением, врезались в припаркованную рядом легковушку и повредили ограждение школьного стадиона. Решив, что на этом приключений достаточно, оба скрылись с места происшествия.
В итоге парней вычислили, на первом же допросе они во всём сознались. Теперь им может грозить до 7 лет лишения свободы.
Комментарии (1)