Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона

Отвечать подросткам придется по-взрослому.

В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении подростков 15 и 17 лет, которых подозревают в угоне автомобиля.Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, ночью 12 августа 2025 года подозреваемые угнали грузовик в селе Сырском. Правда, идеального преступления не вышло: подростки не справились с управлением, врезались в припаркованную рядом легковушку и повредили ограждение школьного стадиона. Решив, что на этом приключений достаточно, оба скрылись с места происшествия.В итоге парней вычислили, на первом же допросе они во всём сознались. Теперь им может грозить до 7 лет лишения свободы.