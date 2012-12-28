И снова жёлтый

$75,73
€90,46
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
На улице Западной горит квартира — пожарные спасали людей из окна третьего этажа
Происшествия
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
Погода в Липецке
Брат и сестра написали друга на друга заявления в полицию
Происшествия
Два года помогал продавать наркотики: Следком расследовал дело бывшего сотрудника наркоконтроля
Происшествия
83-летнюю женщину сбил задним ходом водитель «Фольксвагена»
Происшествия
Разрешение на строительство «Туриста-2» признано недействительным
Общество
Участники РОРП ЛО обсудили актуальные проблемы с и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области
Общество
Два человека погибли во время пожара в Грязинском округе
Происшествия
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$75,73
€90,46
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Из-за снега автомобили не могут подняться вверх по улице Советской
Общество
В крупном пожаре в общежитии пострадали 5 человек, в том числе дети
Происшествия
На дорогах Липецка транспортный коллапс
Общество
Здоровенная овчарка держит липчан на морозе и не пускает домой
Общество
За ночь на Липецк высыпалась четверть месячной нормы осадков
Общество
Жители 27-го микрорайона сообщают о порыве трубы и разливах воды на улицах
Общество
Не выходить на улицу. МЧС предупреждает об аномальных холодах
Общество
Без тормозов. Жители улицы Меркулова жалуются на автомобиль, терроризирующий их по ночам
Общество
Подросток из Грязей устроился работать на маркетплейс, чтобы подменять товары
Происшествия
Вытащили всем миром – застрявшую фуру вытянули несколько машин, в том числе экипаж ДПС
Общество
Читать все
Вытащили всем миром – застрявшую фуру вытянули несколько машин, в том числе экипаж ДПС
Общество
Мэр Роман Ченцов: «Ночью в Липецке будут работать 109 дворников»
Общество
Шарлотта Голошубова – новая «звёздочка» липецкой борьбы
Спорт
Липчанин может претендовать на звание тренера месяца в ВХЛ
Спорт
Над Липецкой областью ракетная опасность
Происшествия
И снова жёлтый
Происшествия
Вновь сирены и красный уровень
Происшествия
Красный отменён, желтый остался
Происшествия
В небе над Липецкой областью сбили беспилотник
Происшествия
Тренировки футболистов в фотографиях
Спорт
Читать все
Происшествия
186
сегодня, 20:45
И снова жёлтый
Режим воздушной опасности вновь переключили.
Оперативные службы объявили об отбое высшего красного уровня воздушной угрозы в регионе. При этом на территории всей Липецкой области сохраняется желтый уровень.
Желтый уровень
БПЛА
0
0
0
2
0
Комментарии
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии