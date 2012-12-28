Спорт
134
сегодня, 17:56
Тренировки футболистов в фотографиях
Из-за непогоды сегодняшнюю двусторонку "Металлургу" пришлось отменить.
Из-за мороза и снегопада всю неделю подопечные Сергея Хрипункова проводили по одной тренировке в манеже и лишь ближе к вечеру занимались на свежем воздухе – на стадионе «Сокол». Сегодня там же должна была пройти двусторонняя игра, в которой тренеры планировали устроить «проверку боем» прибывшим на просмотр потенциальным новобранцем, но поле замело так, что сыграть на нём не было возможности.
4 февраля «Металлург» планирует встретится в манеже Тамбова с местным «Спартаком». Это будет первый спарринг-2026, по результатам которого наступит ясность по многим футболистам – останутся они в команде или нет.
Ранее «Металлург» сумел заполучить двух «звёздных» по меркам второй лиги футболистов –вингера Дмитрия Савина и нападающего Владислава Агалакова из распавшегося «Знамени Труда» (Орехово-Зуево). Продолжает тренировки с командой и ждёт своего часа в Тамбове известный футболист и блогер Артём Нтумба по прозвищу «Пантера», который может привлечь на трибуны сотни новых молодых болельщиков, ведь ранее его ролики с футбольными трюками собирали в социальных сетях миллионы просмотров.
Артём Нтумба Маумба - российский футболист с конголезскими корнями
1/14
3
0
0
2
0
Комментарии