Тренировки футболистов в фотографиях

Непогода внесла коррективы и в тренировочный график липецкого «Металлурга», который готовится к сезону-2026 в домашних условиях.Из-за мороза и снегопада всю неделю подопечные Сергея Хрипункова проводили по одной тренировке в манеже и лишь ближе к вечеру занимались на свежем воздухе – на стадионе «Сокол». Сегодня там же должна была пройти двусторонняя игра, в которой тренеры планировали устроить «проверку боем» прибывшим на просмотр потенциальным новобранцем, но поле замело так, что сыграть на нём не было возможности.4 февраля «Металлург» планирует встретится в манеже Тамбова с местным «Спартаком». Это будет первый спарринг-2026, по результатам которого наступит ясность по многим футболистам – останутся они в команде или нет.