Шарлотта Голошубова – новая «звёздочка» липецкой борьбы

В первенствах ЦФО по двум возрастам у наших борцов 5 медалей.

В первенстве ЦФО по вольной борьбе среди юниорок и юниорок на счету спорстменов Липецкой области две «бронзовые» медали.

На третью степень пьедестала почета поднялись Дмитрий Шкатов из Грязей (тренер Александр Назаров) и Шарлота Голошубова из села Боринское. Последняя занимается у Юрия Грибанова (вдвоём с тренером на верхнем фото) и впервые завоевала медаль в соревнованиях столь высокого уровня.

Параллельно первенство ЦФО среди юношей и девушек до 18 лет прошло в Смоленске. «Серебряные» медали завоевали Мария Телегина из Усмани и Софья Павлова из липецкой СШОР №9, «бронза» у её одноклубницы Виктории Дмитриевой.





Тренер липецких медалисток Сергей Яковлев и его ученицы