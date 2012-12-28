Липчанин может претендовать на звание тренера месяца в ВХЛ

Александр Титов вернул полёту «Сокола» былую высоту.

Сегодня «соколы» обыграли дома «Челмет» (Челябинск) – 3:1. Зрители увидели не только красивые голы, но в зрелищный кулачный поединок под конец матча, в котором форвард хозяев Руслан Абянов победил более молодого челябинского коллегу Александра Филатова.





Сегодняшняя драка

Это был второй матч Титова и Ко в домашней серии, до этого они дожали «Горняк» из Верхней Пышмы (Свердловская область) – 1:0.









Обзор сегодняшнего матча









Фото и видео ХК "Сокол" (Красноярск)

50-летний липчанин Александр Титов возглавил клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Сокол» из Красноярска и в 5-ти матчах с ним добился четырех побед.Начал же Титов свою работу у штурвала команды с выездных побед над ижевской «Ижсталью» – 3:2 и пермским «Молотом» – 4:3. Лишь в Кирово-Чепецке его команда уступила «Олимпии» – 1:2.Липчанин сменил на посту главного тренера работавшего с приставкой «и. о». Юрия Панова после неудачной домашней серии сибиряков в начале 2026 года, когда в 4-х матчах «Сокол» набрал только три очка и опустился на 16-е место – ещё шаг и команда выпадала бы из зоны плей-офф. Титову удалось поправить ситуацию, сейчас «соколы» летят уже на 12-й строчке и с нынешней игрой железно доберутся до матчей на выбывание.Александр Титов уже возглавлял красноярский клуб в 2016-19 гг., причем именно под его руководством «Сокол» в сезоне-2017/18 дошел до четвертьфинала плей-офф, что было лучшим на тот момент достижением в истории команды.Титов входил в тренерские штабы воронежского «Бурана», тольяттинской «Лады», «СКА-Неву». До перехода в «Сокол» работал в КХЛ с «Сочи» в качестве тренера защитников. В качестве игрока был одним из хоккеистов команды, представлявший «Липецк» в Суперлиге, аналоге нынешней КХЛ в 1990-е. Затем выступал за такие известные клубы, как ЦСКА, омский «Авангард», питерский СКА.