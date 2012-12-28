Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Из-за снега автомобили не могут подняться вверх по улице Советской
Общество
В крупном пожаре в общежитии пострадали 5 человек, в том числе дети
Происшествия
На дорогах Липецка транспортный коллапс
Общество
Здоровенная овчарка держит липчан на морозе и не пускает домой
Общество
За ночь на Липецк высыпалась четверть месячной нормы осадков
Общество
Жители 27-го микрорайона сообщают о порыве трубы и разливах воды на улицах
Общество
Не выходить на улицу. МЧС предупреждает об аномальных холодах
Общество
Без тормозов. Жители улицы Меркулова жалуются на автомобиль, терроризирующий их по ночам
Общество
Подросток из Грязей устроился работать на маркетплейс, чтобы подменять товары
Происшествия
Вытащили всем миром – застрявшую фуру вытянули несколько машин, в том числе экипаж ДПС
Общество
Читать все
Вытащили всем миром – застрявшую фуру вытянули несколько машин, в том числе экипаж ДПС
Общество
Мэр Роман Ченцов: «Ночью в Липецке будут работать 109 дворников»
Общество
Шарлотта Голошубова – новая «звёздочка» липецкой борьбы
Спорт
Липчанин может претендовать на звание тренера месяца в ВХЛ
Спорт
Над Липецкой областью ракетная опасность
Происшествия
И снова жёлтый
Происшествия
Вновь сирены и красный уровень
Происшествия
Красный отменён, желтый остался
Происшествия
В небе над Липецкой областью сбили беспилотник
Происшествия
Тренировки футболистов в фотографиях
Спорт
Читать все
Общество
691
57 минут назад
12

Мэр Роман Ченцов: «Ночью в Липецке будут работать 109 дворников»

Градоначальник поделился ожиданиями от предстоящей ночи.

Липецкий градоначальник Роман Ченцов в Telegram-канале объявил, что не прекращающийся снегопад потребует от городских максимальной концентрации и в тёмное время суток.

«Сегодня в ночь на улицах города будут задействованы 109 дворников и 113 единиц техники. Это как муниципальные машины, так и привлечённая техника – 67 своих и 46 наёмных. В приоритете остаются основные магистрали, маршруты общественного транспорта, подъезды к социальным объектам, внутриквартальные проезды и улицы частного сектора», - пообещал мэр.

Завтра уборку выйдут 119 единиц техники. 161 дворник будет расчищать тротуары, остановки, пешеходные переходы и общественные пространства.

«Для удобства жителей усиливаем работу общественного транспорта. Четыре маршрута из расписания выходного дня будут переведены на будний режим, с увеличением количества рейсов. Речь идёт о маршрутах № 30, № 33, № 8 и № 321, которые связывают крупные жилые районы города с комбинатом и другими ключевыми направлениями. На маршруте № 30 добавят 13 рейсов, на маршруте № 33 – 36 рейсов, на маршруте № 8 – 22 рейса, на маршруте № 321 – 20 рейсов. В сумме это даст дополнительно 91 рейс за день. Такой выпуск позволит повысить доступность транспорта и сделать передвижение по городу более комфортным в непростых погодных условиях. Общественный транспорт завтра станет хорошей альтернативой личному автомобилю», - добавил глава города.
Снегопад
уборка снега
непогода
4
0
0
4
7

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
4 минуты назад
А пригородные маршруты отменили, люди стояли часами на продуваемых ветром остановкахв селах в мороз. А это значит что и скорая помощь в пригород не доедет. Безобразие!!
Ответить
Петр Ильич
13 минут назад
Для справки - в Липецке около 3200 многоквартирных дома и почти 900 улиц и на это у мэра целых сто дворников !!! Креативное правление в эпоху застоя !
Ответить
Металлург
18 минут назад
Ох и юморист. Тут примерно 700 дворников нужно. И это минимум.
Ответить
Мда
25 минут назад
Помню когда в декабре снег еще не выпал там было в заявлении 600+ дворников. Куда 400 делись к началу сезона?
Ответить
Ольга
30 минут назад
100-200 дворников на уборку города???
Ответить
Языком плести
31 минуту назад
Не метлой мести, главное по обещать, а там хоть травушка не расти, достойный ученик......
Ответить
Сторожил был
33 минуты назад
А че по Советской?
Ответить
Валера
42 минуты назад
Молодцы в сравнении со снегопадом 2 года назад намного лучше убираются
Ответить
Бред
44 минуты назад
100 дворников на полумилионный город, это шутка такая? Опять ручной труд, где механизмы, бензиновые снегоуборщики?
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
28 минут назад
Наверно еще не изобрели.
Ответить
А раньше
47 минут назад
У нас мэр за дворника работал...
Ответить
А
30 минут назад
ещё были волшебные пинки.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить