Мэр Роман Ченцов: «Ночью в Липецке будут работать 109 дворников»

Градоначальник поделился ожиданиями от предстоящей ночи.

Липецкий градоначальник Роман Ченцов в Telegram-канале объявил, что не прекращающийся снегопад потребует от городских максимальной концентрации и в тёмное время суток.«Сегодня в ночь на улицах города будут задействованы 109 дворников и 113 единиц техники. Это как муниципальные машины, так и привлечённая техника – 67 своих и 46 наёмных. В приоритете остаются основные магистрали, маршруты общественного транспорта, подъезды к социальным объектам, внутриквартальные проезды и улицы частного сектора», - пообещал мэр.Завтра уборку выйдут 119 единиц техники. 161 дворник будет расчищать тротуары, остановки, пешеходные переходы и общественные пространства.«Для удобства жителей усиливаем работу общественного транспорта. Четыре маршрута из расписания выходного дня будут переведены на будний режим, с увеличением количества рейсов. Речь идёт о маршрутах № 30, № 33, № 8 и № 321, которые связывают крупные жилые районы города с комбинатом и другими ключевыми направлениями. На маршруте № 30 добавят 13 рейсов, на маршруте № 33 – 36 рейсов, на маршруте № 8 – 22 рейса, на маршруте № 321 – 20 рейсов. В сумме это даст дополнительно 91 рейс за день. Такой выпуск позволит повысить доступность транспорта и сделать передвижение по городу более комфортным в непростых погодных условиях. Общественный транспорт завтра станет хорошей альтернативой личному автомобилю», - добавил глава города.