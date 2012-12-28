Вытащили всем миром – застрявшую футу вытянули несколько машин, в том числе экипаж ДПС

Только так удалось победить гигантскую пробку в сторону Ситовки.

Зимняя интерпретация сказки про репку приключилась в районе Сокола: застрявшую в снегу фуру вытаскивали несколько машин.По словам очевидцев, большегруз оказался заблокирован в снежном плену. Из-за заносов он не мог сдвинуться с места, в результате на дороге в сторону Ситовки образовалась огромная пробка. Два часа самостоятельных усилий не помогли грузовику сдвинуться с места.Тогда за дело взялись водители. Скрепив несколько машин тросом, общими усилиями они смогли вытащить грузовую машину, словно "бабка за дедку, дедка - за репку". В общем деле принял участие экипаж ДПС, а также несколько грузовых и легковых автомобилей.