Контракт на благоустройство центра Данкова признан ничтожным
Общество
48 минут назад
1

Контракт на благоустройство центра Данкова признан ничтожным

Со стороны подрядчика строительства «Шелкового пути Данкова» выявили нарушения.

Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании ничтожным муниципального контракта на благоустройство центра Данкова, заключённым между отделом городского хозяйства администрации Данковского района и ООО «Прочные основы» в марте 2024 года.

Благоустройство велось благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, объявленный в феврале 2024 года аукцион на выполнение работ на объекте «Шелковый путь Данкова» (благоустройство центральной части города: улиц Карла Маркса и Урицкого) выиграло ООО «Прочные основы». При этом прокуратура выяснила, что подрядчик представил на конкурс документы, фактически не подтверждающие опыт выполнения работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства. После чего надзорное ведомство обратилась в суд с иском о признании контракта ничтожным.

В процессе рассмотрения дела отдел городского хозяйства заключило с подрядчиком обоюдное соглашение о расторжении контракта. При этом основная часть работ к этому времени уже была выполнена подрядчиком и оплачена заказчиком. Поэтому признание ничтожным муниципального контракта — скорее юридическая тонкость, менять подрядчика и применять последствия признания сделки недействительной (возвращать деньги) не пришлось. 
арбитражный суд
благоустройство
007
1 минуту назад
Таких примеров у нас в городе и области куча, когда подкладывают поддельный опыт и при этом часто заказчик знает об этом. Но это наверное первый случай, когда дошел кто-то до суда
