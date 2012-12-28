Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Мэрия проторговала проект реконструкции дороги на Тельмана и планировку застройки последней очереди «Елецкого»
Общество
219
48 минут назад
1
Контракт на благоустройство центра Данкова признан ничтожным
Со стороны подрядчика строительства «Шелкового пути Данкова» выявили нарушения.
Благоустройство велось благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, объявленный в феврале 2024 года аукцион на выполнение работ на объекте «Шелковый путь Данкова» (благоустройство центральной части города: улиц Карла Маркса и Урицкого) выиграло ООО «Прочные основы». При этом прокуратура выяснила, что подрядчик представил на конкурс документы, фактически не подтверждающие опыт выполнения работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства. После чего надзорное ведомство обратилась в суд с иском о признании контракта ничтожным.
В процессе рассмотрения дела отдел городского хозяйства заключило с подрядчиком обоюдное соглашение о расторжении контракта. При этом основная часть работ к этому времени уже была выполнена подрядчиком и оплачена заказчиком. Поэтому признание ничтожным муниципального контракта — скорее юридическая тонкость, менять подрядчика и применять последствия признания сделки недействительной (возвращать деньги) не пришлось.
0
0
1
0
2
Комментарии (1)