Больше 700 общественных пространств благоустроили в Липецкой области за 5 лет

До конца года в порядок приведут еще 107 объектов. Работы идут в разных районах области. Одни из самых масштабных в Данкове. Там строят свой «Шелковый путь».

Пять лет назад власти региона серьезно взялись за благоустройство Данкова, города, который можно считать визитной карточкой области — через него идет сквозная дорога на Москву. На помощь пришли национальные проекты. В Данкове практически заново построили мост через реку Дон. А затем началось большое благоустройство. Так в городе появились и красивая набережная, и бульвар Влюбленных.Большой проект по обновлению города продолжается и сейчас: его назвали «Шелковый путь». Проект включает в себя реконструкцию улиц Карла Маркса и Урицкого. Как раз улица Карла Маркса и пронизывает город, выходя к его историческому центру и трассе к Москве.Как рассказали в администрации Данковского района, проектировщики реконструкции улиц, воронежские архитекторы Екатерина Клатт и Елена Серебрякова, увидели в музее, который, опять же расположен на улице Карла Маркса, шелковые платки — детали народных женских костюмов, и впечатленные их красотой дали название концепту реконструкции.На улицах Карла Маркса и Урицкого кипит работа. У Тихвинского собора уже обновлены коммуникации, и настилают плитку. Хаотичная парковка вокруг храма скоро исчезнет, на ее месте появится пешеходная дорожка. А парковка, без которой не обойтись, будет отнесена за собор.Если вернутся назад по правой стороне Карла Маркса «от Москвы», то заметны работы на примыкающей улице Вермишева. На ней тоже появится пешеходная зона мощеная плиткой и малые архитектурные формы. А еще ниже меняется одна из узнаваемых локации города — площадь Ленина с памятником Ильичу.Руководитель строителей Вадим Дикухин говорит, что изменения претерпит вся площадь Ленина: обновится сцена, Доска почета, площадка возле камня с гербом Данкова. На площади установят детский городок. В сквере появится навес в виде подковы с качелями и арт-объектом «Лошадь». Коней в Данкове можно встретить во многих местах — и на гербе, и в виде световой фигуры на Богословской набережной. Они — символ данковских конских ярмарок и легендарных конь-камней, которыми знаменита Данковщина. Заменят и стелу на кольце, новая будет арочной композицией с датой основания города. Но полюбившийся горожанам ангел не пропадет, ему подыщут другое место. Возможно он будет встречать гостей со стороны Липецка.На улице Урицкого появится уникальное место — смотровая площадка на реку Дон. Все работы завершатся к ноябрю. А проводятся они благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».Кстати, в разработке проекта «Шелковый путь Данкова» принимали участие и простые жители города. В прошлом году на протяжении нескольких месяцев перед подачей заявки на конкурс, проходили общественные слушания, опросы жителей о том какими формами и объектами необходимо наполнить обновленные пространства. Также как и Богословская набережная и бульвар Влюблённых - благоустроенные улицы станут еще одним народным проектом в который свой вклад внесла не малая часть данковчан.Многим известна набережная реки Дон, или как ее называют в городе — Богословская.Набережная разбита на несколько пространств. Прогулочная и культурная зоны с амфитеатром, сценой и площадками для проведения мероприятий, где выступают местные музыканты, чтецы, актеры. Детская игровая зона. На береговой линии обустроены мостик, вымощенный лиственницей настил со смотровой площадкой. Вдоль реки пролегла дорожка для катания на роликах, велосипедах, гироскутерах. Украшают берег световые фигуры, опять же, коней.— К нам недавно приезжали родственники из Челябинска. Были они в Данкове лет 10 назад. Пошли гулять, и глазам своим не верят. Охают и ахают, говорят: «Да в помине здесь такого не было. Вот это молодцы вы!», — рассказала данковчанка Юлия Муравлева.Разговор услышал проезжавший на велосипеде мужчина, остановился. И показывая большой палец, несколько раз повторил: «Пусть делают! Молодцы! Пусть делают!».Такая же история с бульваром влюбленных возле городского ЗАГСа. Малым, да и большим архитектурным формам позавидуют и жители Липецка. Зеркальные буквы слова «Любовь» с символом хэштега, сердце — входная арка. Как будто бы из парящих лент. Любимое место молодежи для сэлфи.На бульваре Влюбленных множество малых архитектурных форм, фонтан, качели. Проект бульвара также победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.Еще одним итогом участия жителей в благоустройстве стало строительство многофункциональной спортивной площадки в данковском микрорайоне Березовая Роща. Район новый, коттеджная застройка, населения здесь достаточно. А вот заняться спортом, кроме как в саду и на приусадебной участке было негде. Поэтому во время прошлогоднего Всероссийского голосования за благоустройство ,которое проводится в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда,” все практически единогласно выбрали многофункциональную площадку.— Можно, конечно, бегать и в чистом поле, тягать мешки с картошкой, у нас тут такой возможности хоть отбавляй, — говорит Андрей Марков с улицы Полевой. — Я сам приезжий, липчанин. Бываю в родном городе и вижу, как популярен у липчан бег. Был на этих выходных на Зеленом острове: такое ощущение, что полгорода приходят побегать там по кругу. И на лыжероллерах гоняют, и на роликах. А в новых микрорайонах, если там есть стадиончик, вечером не протолкнуться от бегунов всех возрастов и разных физических кондиций! Мы скоро здесь также будем и народ уже в предвкушении! Для того и выбирали создание площадки.По словам подрядчика Владимира Кузнецова, все подготовительные работы проведены: уложен кабель, забетонированы основные детали, устанавливаются опоры.— Устанавливаем уже бордюрный камень, уложили основание под асфальт. Будет же здесь велодорожка по периметру стадиона, баскетбольная и футбольная площадки, корт под настольный теннис. Асфальтовую площадку под уличные тренажеры, для воркаута, уже сделали. Завершение первого этапа, за который проголосовали жители района – 1 ноября. Дальше работы продолжаться, горожане проголосовали за второй этап, и проголосуют за третий. Площадка будет многофункциональной: и спортивной, и детской.За преображение этой территории данковчане в 2023 году отдали 4668 голосов, и в 2024 году — 4 119 голосов.Как выяснилось, Всероссийское голосование очень популярно среди данковчан. Ирина Гончарова и Людмила Стасёва не только сами активно участвовали в народном отборе по выбору мест для благоустройства, но и даже призывали делать это и других.— Голосование уникальная возможность самим выбрать места для благоустройства. Зачем упускать такую возможность? Но вот сейчас, если вы спросите: «Так, что же вам еще нужно», ответить будет трудно. Вроде бы все необходимое сделали или делается. Как-то было даже такое, объявили проект «Спорт в каждый двор», теперь столько турников и всяких снарядов во дворах, что можем поделиться, например, с Липецком, — говорит Ирина Гончарова.По словам главы района Валерия Фалеева, за пять лет в Данкове сделано столько, что не перечесть. Точнее он попытался, но это заняло 12 минут. Журналисты попросили Валерия Фалеева хотя бы примерно определить сумму, которая пошла на благоустройства города за эту пятилетку.— Ну давайте я назову вместе с нацпроектами еще помощь бизнеса, большого и малого, так называемые внебюджетные средства… Это где-то полтора миллиарда рублей, — удивил глава.Валерий Фалеев сообщил, что для туристов, которые не обходят город вниманием за эти годы построены шесть гостиниц и отелей. Одна сейчас отдана под пункт временного размещения белгородцев. Остальные — для туристов. Три ресторана также к услугам всех желающих. А точек фастфуда — десятки. По его словам, конечно, многое еще предстоит сделать, многим мечтам еще предстоит сбыться.— Например, не секрет, у нас музей расположен в церкви. И уже есть проект для музея, много идей, но пока нет финансирования. Но, уверен, задуманное осуществим.За пять лет в Липецкой области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 744 общественных пространства. В их числе 12 крупных территорий, которые преобразились благодаря победе в ежегодном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.В рамках оценки индекса качества городской среды все восемь городов Липецкой области достигли статуса городов с благоприятной средой для проживания.Самые крупные объекты, которые были благоустроены благодаря нацпроектами и внебюджетным средствам:2019 год: Быханов сад, парк Металлургов в Липецке, парк им. И.Флерова в Грязях, одна из самых протяженных в регионе лыжероллерная трасса в Лебедяни.2020 год: Липецк - Нижний парк, Парк Победы, Данков - благоустройство набережной реки Дон, Елец – благоустройство сквера имени И.А. Бунина и сквера имени М.С. Соломенцева, Чаплыгин – благоустройство улицы и площади Советская.2021 год: Набережная реки Матыра в городе Грязи, аллея Басова и площадь Ленина в. Усмани, пешеходная улица Мира в Лебедяни, площадь перед ДС «Звездный» в Липецке.2022 год: Данков – Бульвар влюбленных, Елец – сквер Пушкина, Усмань - Молодежный сквер, Чаплыгин - центральный парк.2023 год: Тяпкина гора и Турецкий спуск в Лебедяни, набережная в Усмани, территория вдоль русла реки Тешевка в Задонске, площадь Октябрьской революции в Чаплыгине.2024 год: улица Правды в Грязях, улицы Карла Маркса и Урицкого в Данкове.