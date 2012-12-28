По окраинной улице города несколько дней течет пенная река. Экологи ищут ее источник.

В вашем браузере отключен JavaScript

Уже несколько недель по улице Минской течёт мыльная вода. Одна из жительниц улицы предположила, что поток берет начало у автомойки.«Пена как снег на обочине лежит. Если вы опубликуете, может, органы уполномоченные заинтересуются, а вдруг вред земле нанесен», — написала липчанка GOROD48.Областное министерство природных ресурсов и экологии пенной рекой действительно заинтересовалось. На Минской уже побывали проверяющие: министерство выясняет откуда течет мыльная вода, сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.