Умер Почетный гражданин Липецка Василий Гуща

Он был участником Великой Отечественной войны.

На сотом году жизни скончался Почетный гражданин Липецка Василий Гуща.

Это звание Василий Гуща получил в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне в числе 24 других ее участников.

Василий Гуща родился 6 декабря 1927 года в станице Мартанская Горяче-Ключевского района Краснодарского края. В ряды Советской Армии его призвали 25 ноября 1944 года. Парень попал в 60-й учебный горно-стрелковый полк 49-й стрелковой дивизии. В боевых действиях он участия не принимал, так как служил на Кавказе и в Иране. После окончания войны участвовал в разминировании береговой линии под Новороссийском.
Комментарии (1)

Гость
3 минуты назад
Он не был участником вов. И жил он в Краснодаре.
