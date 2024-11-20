Сегодня в Липецке: город начнут строить заново, что входит в компенсационный пакет мечты

Нас ждут интеллектуальная игра, воспоминания о казнённом поэте и продуктовая ярмарка.
В Липецке потеплеет уже от +8 до +10 градусов, кроме того день пройдёт без существенных осадков.
Отключение воды
В 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Осипенко, 8, 18, 20;
- ул. Прокатная, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27;
- ул. Студенческий Городок, 11, 13;
- ул. Суворова, 11, 13;
- пр-д Строителей, 4, 10.
Отключение света
с 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. К.Е. Ворошилова, 4;
- ул. Первомайская, 30, 30а, 34;
- ул. Советская, 7, 13а, 21, 25;
- Садоводчество «Дачный 3», 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971, 1047;
- Садоводчество «Дачный 4», 1001, 1129а, 1195, 1275, 1340;
- Садоводчество «Дачный 5».
Пробки
В наши дни никуда без приложения, которое может предупредить о заторах. Если, конечно, доступ в Интернет позволит.
В 19:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится тренинг по читке пьесы Полины Чернышовой «Гроза» (18+).
Режиссёр и сценарист Чернышова жила в Исландии, Японии, сейчас – в Санкт-Петербурге. В 2025 в составе коллективного автора вошла в шорт-лист фестиваля Любимовка.
Участие в читке бесплатное, но нужно пройти регистрацию.
Гумилёв
В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) пройдёт литературно-музыкальное мероприятие «Та страна, что должна быть раем...» (12+).
К 140-летию со дня рождения поэта Николая Гумилёва. Поэт, гений, мужчина-красавец, участник Первой мировой войны, муж Анна Ахматовой. Арестован в 1921 году по сфабрикованному обвинению и казнён. Ему было только 35 лет…
Есенин
В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого покажут спектакль «Есенин. Быть поэтом» (16+).
Режиссёр и исполнитель главной роли Евгений Азманов. В постановке задействованы лишь 4 артиста, которые предлагают собственную трактовку бурной натуры поэта. Спектакль-исповедь, где факты биографии переплетаются с воспоминаниями, чувствами, мечтами и страданиями
Эрудитариум
В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится очередная битва умов «Эрудитариум» (12+).
Фото vk.com/vbiblioteku
Четвёртая игра сезона-2026 и заключительная игра Кубка. Отсроумные вопросы и весёлые призы, в том числе от Липецкой государственной филармонии, ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого и футбольного клуба «Металлург».
Город из Лего
В 17:00 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) пройдёт необычное мероприятие в рамках акции «Весна в музее» (6+).
Участникам предложат спроектировать и построить свой город мечты из… конструктора «Лего».
Ярмарка
С 8:00 до 14:00 на площади перед ДК «Сокол» (ул. Константиновой, 3) пройдёт очередная продуктовая ярмарка (6+).
Предприятия малого бизнеса и сельскохозяйственные товаропроизводители выставят на продажу свой ассортимент мясных и молочных продуктов питания, а также чай, мед, фрукты, овощи и сувениры.
Пакет мечты
41% липчан в опросе SuperJob заявили, что хотели бы видеть в составе компенсационного пакета полис Дополнительного медицинского страхования (ДМС).
На 2-м месте бесплатное питание или компенсация на еду – 25%, на третьем – материальная помощь, от которой не отказались бы 18% опрошенных. Далее следуют оплата спортивного клуба или бассейна – 15%, кредитование под сниженный процент – 13%, льготные путёвки – 12%, компенсация мобильной связи – 8%, подарки к праздникам – 6%, скидки на продукцию компании – 5%.
У зарабатывающих свыше 100 тысяч рублей в месяц выше потребности в ДМС, доплатам к отпуску и беспроцентным ссудам.
