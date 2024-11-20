Сегодня в Липецке: город начнут строить заново, что входит в компенсационный пакет мечты

Нас ждут интеллектуальная игра, воспоминания о казнённом поэте и продуктовая ярмарка.

В Липецке потеплеет уже от +8 до +10 градусов, кроме того день пройдёт без существенных осадков.









В 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- пр-д Строителей, 4, 10.













Отключение света

- Садоводчество «Дачный 5».













В 19:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится тренинг по читке пьесы Полины Чернышовой «Гроза» (18+).













Режиссёр и сценарист Чернышова жила в Исландии, Японии, сейчас – в Санкт-Петербурге. В 2025 в составе коллективного автора вошла в шорт-лист фестиваля Любимовка.

В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) пройдёт литературно-музыкальное мероприятие «Та страна, что должна быть раем...» (12+).









Есенин





В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого покажут спектакль «Есенин. Быть поэтом» (16+).













Режиссёр и исполнитель главной роли Евгений Азманов. В постановке задействованы лишь 4 артиста, которые предлагают собственную трактовку бурной натуры поэта. Спектакль-исповедь, где факты биографии переплетаются с воспоминаниями, чувствами, мечтами и страданиями





Эрудитариум

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится очередная битва умов «Эрудитариум» (12+).









Фото vk.com/vbiblioteku

В 17:00 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) пройдёт необычное мероприятие в рамках акции «Весна в музее» (6+).









С 8:00 до 14:00 на площади перед ДК «Сокол» (ул. Константиновой, 3) пройдёт очередная продуктовая ярмарка (6+).









41% липчан в опросе SuperJob заявили, что хотели бы видеть в составе компенсационного пакета полис Дополнительного медицинского страхования (ДМС).







