Главный тренер считает, что «Металлург» не заслуживал поражения в Рязани

А его коллега считает, что Рязань остаётся футбольным городом, несмотря на то, что болельщики перестали ходить на игры.

В вашем браузере отключен JavaScript





– Не рановато ли заменили Савина? Всё-таки он ведущий игрок команды.

– По объёму беговой работы в первом тайме было заметно, что Дмитрий сегодня не в оптимальных кондициях. Сыграла свою роль и полученная им жёлтая карточка. Поэтому мы решили не рисковать. Мы верим во всех своих футболистов, и выпустили вместо него Захара Подзолкова.









– Выводы, безусловно, будут сделаны. Ещё раз говорю: мы становимся сильнее, когда проигрываем. В том числе и потому, что делаем выводы и идём вперёд. Нам нужно гнуть свою линию до конца. На тренировках начнём забивать, будем переносить это в игру. Всё идёт от тренировок. Мы работаем над этим компонентом. Но под давлением, как известно, работать тяжелее всего. Будем стараться. Думаю, что голы придут.





– Сегодня в профессиональном футболе дебютировал воспитанник липецкого футбола Матвей Ивашов и даже мог стать героем матча. Что скажете персонально ему?





– Первый матч вышел неплохой, поздравил его с дебютом. Он мог даже два гола забить. Так что при хорошем стечении обстоятельств мы в последние 15 минут могли даже выиграть этот матч. Так что Матвею надо продолжать работать, развиваться. А игровое время к нему придёт. Поэтому только вперёд.





Главный тренер хозяев Юрий Кулешов отметил в целом согласился с мнением коллеги.





– Сегодня играли, по большому счёту, две равные команды. В первом тайме шла равная игра. Не скажу, что с ярко выраженными какими-то моментами. Во втором тайме скорости чуть выросли. Нам удалось реализовать то, что создали, а сопернику в этом плане чуть не повезло.





– Что определило результат матча помимо невезения «Металлурга»?

– Реализация голевых моментов.





– Какие турнирные задачи стоят перед «Рязанью» в этом сезоне?

– Каждый раз, отвечая на этот вопрос, говорю, что у нас на первом месте стоит победа. В каждом матче.





– Липецкие болельщики добавили антуража в футбольную атмосферу в Рязани?





–Конечно, они всегда добавляют. Так же, как и наши. Сегодня болельщики двух команд перекрикивались, было очень приятно это слышать.





– На игре присутствовало всего 487 зрителей. Что нужно сделать, чтобы вернуть болельщика на стадион и Рязань вновь стала футбольным городом?





– А почему вы считаете, что Рязань — не футбольный город?.. В целом же для того, чтобы зрителей стало больше, должны быть хорошая игра, хороший результат и взаимодействие определённых структур.





– Какой максимальной посещаемости «Рязань» может добиться в этом сезоне?

– Давайте мы поживём, а чуть попозже ответим на этот вопрос. Сколько и что будет.





В вашем браузере отключен JavaScript

