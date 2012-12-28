Главный тренер считает, что «Металлург» не заслуживал поражения в Рязани
А его коллега считает, что Рязань остаётся футбольным городом, несмотря на то, что болельщики перестали ходить на игры.
– Команда соперника ни в чём нас не переигрывала. Если возьмём подходы к нашим воротам, у нас их гораздо больше, – перечислял наставник, – А у наших ворот моментов было не так много. Как сейчас капитан сказал в раздевалке: пропустили один удар с игры и два гола. Таковы реалии сегодняшнего матча. Мы не проиграли ни в одном компоненте, кроме счёта. Ни в единоборствах, ни во владении мячом, ни в голевых моментах, ни в подходах. ервый гол мы себе привезли на ровном месте. После ошибки там нужно было совершить тактический фол, и всё. Но ничего, ребята молодые, исправятся, я думаю. не ругал ребят, сказал, что всё бывает. Сегодня мы могли и выиграть этот матч в последние 15 минут. У меня первое поражение в тренерской карьере. Но после поражений мы становимся только сильнее, поэтому с высоко поднятой головой отдыхаем и начинаем готовиться к матчу с «Волной».
– Не рановато ли заменили Савина? Всё-таки он ведущий игрок команды.
– По объёму беговой работы в первом тайме было заметно, что Дмитрий сегодня не в оптимальных кондициях. Сыграла свою роль и полученная им жёлтая карточка. Поэтому мы решили не рисковать. Мы верим во всех своих футболистов, и выпустили вместо него Захара Подзолкова.
– Выводы, безусловно, будут сделаны. Ещё раз говорю: мы становимся сильнее, когда проигрываем. В том числе и потому, что делаем выводы и идём вперёд. Нам нужно гнуть свою линию до конца. На тренировках начнём забивать, будем переносить это в игру. Всё идёт от тренировок. Мы работаем над этим компонентом. Но под давлением, как известно, работать тяжелее всего. Будем стараться. Думаю, что голы придут.
– Сегодня в профессиональном футболе дебютировал воспитанник липецкого футбола Матвей Ивашов и даже мог стать героем матча. Что скажете персонально ему?
– Первый матч вышел неплохой, поздравил его с дебютом. Он мог даже два гола забить. Так что при хорошем стечении обстоятельств мы в последние 15 минут могли даже выиграть этот матч. Так что Матвею надо продолжать работать, развиваться. А игровое время к нему придёт. Поэтому только вперёд.
Главный тренер хозяев Юрий Кулешов отметил в целом согласился с мнением коллеги.
– Сегодня играли, по большому счёту, две равные команды. В первом тайме шла равная игра. Не скажу, что с ярко выраженными какими-то моментами. Во втором тайме скорости чуть выросли. Нам удалось реализовать то, что создали, а сопернику в этом плане чуть не повезло.
– Что определило результат матча помимо невезения «Металлурга»?
– Реализация голевых моментов.
– Какие турнирные задачи стоят перед «Рязанью» в этом сезоне?
– Каждый раз, отвечая на этот вопрос, говорю, что у нас на первом месте стоит победа. В каждом матче.
– Липецкие болельщики добавили антуража в футбольную атмосферу в Рязани?
–Конечно, они всегда добавляют. Так же, как и наши. Сегодня болельщики двух команд перекрикивались, было очень приятно это слышать.
– На игре присутствовало всего 487 зрителей. Что нужно сделать, чтобы вернуть болельщика на стадион и Рязань вновь стала футбольным городом?
– А почему вы считаете, что Рязань — не футбольный город?.. В целом же для того, чтобы зрителей стало больше, должны быть хорошая игра, хороший результат и взаимодействие определённых структур.
– Какой максимальной посещаемости «Рязань» может добиться в этом сезоне?
– Давайте мы поживём, а чуть попозже ответим на этот вопрос. Сколько и что будет.
Полностью ответы тренеров смотрите в видеофайлах
25 апреля в 14:00 «Металлург» на своём поле будет принимать лидера турнира «Волну» из Нижегородской области, одержавшую победы во всех 4-х матчах.
