Липецкие рукопашники научились новым приёмам у легенд единоборств

Четыре тренера повысили квалификацию, а юные воспитанники успешно представили регион в Тамбове.

В Воронеже четыре липчанина были допущены к семинару под эгидой Всероссийской федерации рукопашного боя, который провели мастер спорта международного класса, чемпион мира и 6-кратный чемпион России Виталий Дериглазов и чемпион Европы, финалист Кубка мира Александр Подгорный.









Липчане с Виталием Дериглазовым (в центре)

Липецк представляли главный тренер сборной Липецкой области Павел Кузнецов, тренер Илья Полубоярцев («Динамо»), а также Александра Мерола и Дмитрий Воробцов, которые уже делают первые шаги на тренерском поприще, но при этом продолжают активно выступать на ковре, в том числе и за сборную России.









Главный тренер сборной Липецкой области Павел Кузнецов (в центре)

А тем временем юные воспитанники «АСЕ-48» под руководством тренера Сергея Калгина отличились на открытых областных соревнованиях в Тамбове. Савелий Дагаев (12-13лет, до 38 кг) и Матвей Федосеев(12-13 лет, до 67 кг) провели по несколько боёв и завоевали «золотые» медали. Константин Катасонов(14-15 лет, до 62 кг) выиграл два боя из трёх и привёз домой «бронзу».









Спортсмены и тренеры липецкой Академии спортивных единоборств (АСЕ-48) получили счастливую возможность потренироваться у знаменитых наставников рукопашного боя.По словам участников семинара, две интенсивные тренировки выжали из них все соки, но оказались чрезвычайно полезными, ведь на них было уделено внимание и тактике, и технике единоборств. Признанные мастера показали и оригинальные комбинации для ведения поединка.