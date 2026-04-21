Липецкие рукопашники научились новым приёмам у легенд единоборств

Четыре тренера повысили квалификацию, а юные воспитанники успешно представили регион в Тамбове.

Спортсмены и тренеры липецкой Академии спортивных единоборств (АСЕ-48) получили счастливую возможность потренироваться у знаменитых наставников рукопашного боя.

В Воронеже четыре липчанина были допущены к семинару под эгидой Всероссийской федерации рукопашного боя, который провели мастер спорта международного класса, чемпион мира и 6-кратный чемпион России Виталий Дериглазов и чемпион Европы, финалист Кубка мира Александр Подгорный.

Липчане с Виталием Дериглазовым (в центре)

Липецк представляли главный тренер сборной Липецкой области Павел Кузнецов, тренер Илья Полубоярцев («Динамо»), а также Александра Мерола и Дмитрий Воробцов, которые уже делают первые шаги на тренерском поприще, но при этом продолжают активно выступать на ковре, в том числе и за сборную России.

Главный тренер сборной Липецкой области Павел Кузнецов (в центре)

По словам участников семинара, две интенсивные тренировки выжали из них все соки, но оказались чрезвычайно полезными, ведь на них было уделено внимание и тактике, и технике единоборств. Признанные мастера показали и оригинальные комбинации для ведения поединка.

А тем временем юные воспитанники «АСЕ-48» под руководством тренера Сергея Калгина отличились на открытых областных соревнованиях в Тамбове. Савелий Дагаев (12-13лет, до 38 кг) и Матвей Федосеев(12-13 лет, до 67 кг) провели по несколько боёв и завоевали «золотые» медали. Константин Катасонов(14-15 лет, до 62 кг) выиграл два боя из трёх и привёз домой «бронзу».

В Липецке ещё с 1990-х смолоду растят чемпионов по рукопашному бою
Рукопашный бой
Комментарии (1)

Липчанка
49 минут назад
Ребята молодцы!!! Поздравляем!!!
