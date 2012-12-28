На Соколе горел башенный кран

Четыре пожара произошли в Липецкой области за прошедшие сутки.

В Липецке на Заводской площади днем 21 апреля загорелась кабина башенного крана. Возгорание тушили четыре пожарных отделения при помощи автолестницы. Люди не пострадали. Кабина повреждена на площади 5 кв. метров.Вчера в области горели три жилых дома. Первый, в селе Донское Задонского округа, выгорел полностью — на площади в 120 кв.м. Пламя тушили два отделения пожарных.Дом загорелся в селе Троицкое Липецкого округа пожарным удалось отстоять: огонь повредил крышу веранды на площади 5 кв. метров.В доме, загоревшемся на улице Полевой в селе Студеные Выселки Липецкого округа, огонь повредил деревянные перекрытия, стропила и обрешетку кровли на площади 20 кв. метров, и вещи в комнате на площади 10 кв. метров. Пламя тушили пожарные трех отделений.