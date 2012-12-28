Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета

Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
Происшествия
сегодня, 09:56
Обвиняемых пятеро. Некоторые имеют судимости за убийство, разбой, хулиганство, причинение тяжкого вреда здоровью, побои.
44-летний Никита Яковлев был избит днем 16 августа прошлого года в ресторане «O, Bistro!» в Липецке, о чем рассказывал GOROD48. По данным следствия, четверо обвиняемых — Андрей Челышев, Максим Веселов, Антон Татанкулов и Сергей Барбашин — использовав малозначительный повод, из хулиганских побуждений по указанию Челышева избили заведующего кафедрой «Уголовное и гражданское право», сидевшего за столиком со своим знакомым. Особенно усердствовал Челышев — он бил юриста по голове и телу предметом похожим на пистолет. В итоге Челышева, Веселова и Тананкулова обвинили по 115 статье УК РФ — в умышленном причинении потерпевшему легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, Барбашина — по 116-й, в побоях.
По данным следствия, причиной нападения на Яковлева стали неприязненные отношения, сложившиеся между ним и Челышевым. А катализатором избиения юриста якобы стало то, что он сидел в ресторане со своим клиентом, у которого была гражданская тяжба с Челышевым.
Кстати, Андрей Челышев со своим братом Сергеем в 90-е годы был членом тамбовской ОПГ. Этой банде, зарабатывавшей заказными убийствами, приписывают расстрел вице-мэра Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Жертвой братьев стала и жительница Усмани Валентина Молчанова, убитая по заказу сожителя. 30 декабря 2003 года Липецкий областной суд (банду судили по месту совершения последнего раскрытого убийства — как раз Валентины Молчановой) признал восьмерых подсудимых участниками ОПГ, виновными в совершении ряда убийств, разбоев и незаконном владении оружием. В общей сложности бандитов приговорили к 113 годам лишения свободы. Андрея Челышева, в частности, приговорили к 20 годам лишения свободы (его брат умер в СИЗО).
Также следствие установило, что вечером 9 декабря 2024 года один из участников избиения юриста, Татанкулов, со своими знакомыми приехал на улицу Бехтеева, 5 по звонку знакомого, сообщившего, что в его квартиру ломятся неизвестные с битами и арматурой. На самом деле это были сотрудники уголовного розыска, которые хотели получить объяснения у подозреваемого в побоях и хищении 300 тысяч рублей. Мужчина через дверь спросил, что от него нужно, и полицейским не открыл. Но сказал, что скоро приедет человек и поговорит с оперативниками. Те подумали, что речь шла об адвокате. Но оказывается, полицейских ждали криминальные разборки.
Закрывшийся в квартире вызвал на подмогу сразу две компании друзей, среди которых были Александр Внуков и Антон Татанкулов. Те поняли, что приехали по одному делу, встретившись у подъезда. Многие даже не знали друг друга. Когда оперативники вышли из подъезда на улицу и предъявили толпе служебные удостоверения, Внуков тут же стал стрелять в полицейских из травмата. Также травмат вынул и Тантакулов. По версии следствия, обвиняемые произвели с близкого расстояния в сотрудников МВД пять выстрелов. С ранениями головы и тела двух полицейских госпитализировали. Согласно выводам экспертов, здоровью одного из них был причинен тяжкий вред.
Одного из стрелков по горячим следам задержали полицейские и доставили в региональный СК России для проведения следственных действий. Второй скрылся, но затем явился к следователю, написав явку с повинной. На момент совершения преступления Внуков имел непогашенную судимость за разбой: из колонии он освободился в апреле 2024 года. Татанкулов в 2023 году получил условный срок по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и это наказание было им еще не отбыто. Обоих обвиняют по ст. 317 УК РФ — в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа в целях воспрепятствования их законной деятельности.
