28-летний липчанин напал на сожителя бывшей жены в подъезде

Любовь зла.

Заместителем прокурора Правобережного района Липецка утверждено обвинительное заключение в отношении 28-летнего мужчины, которого обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «в» части второй статьи 115 УК РФ). Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, под горячую руку липчанина попал 31-летний сожитель его бывшей жены.По данным следствия, встретив его в подъезде бывшей жены, мужчина пустил в ход металлическую палку — ей он ударил соперника по голове, а ногами — по спине.Изначально в возбуждении уголовного дела было отказано, но после это постановление было отменено. Теперь дело направлено на рассмотрение мировому судье. Бывшему мужу грозит до двух лет лишения свободы.