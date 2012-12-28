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У 53-летнего мужчины в стеклянных банках нашли 192,6 грамма марихуаны: он получил 3,5 года условно
Происшествия
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сегодня, 15:46
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28-летний липчанин напал на сожителя бывшей жены в подъезде
Любовь зла.
По данным следствия, встретив его в подъезде бывшей жены, мужчина пустил в ход металлическую палку — ей он ударил соперника по голове, а ногами — по спине.
Изначально в возбуждении уголовного дела было отказано, но после это постановление было отменено. Теперь дело направлено на рассмотрение мировому судье. Бывшему мужу грозит до двух лет лишения свободы.
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