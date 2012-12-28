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сегодня, 13:06
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Трое организаторов незаконной миграции отправились в колонию

67-летний житель Липецкого округа и двое его сообщников-иностранцев выслушали приговор.

Правобережный районный суд вынес приговор 67-летнему липчанину и 31-летнему и 39-летнему иностранцам по многоэпизодному уголовному делу об организации незаконной миграции и фиктивной постановке иностранцев на учет. Преступление было выявлено Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области и региональным УФСБ России весной прошлого года.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, житель Липецкого округа получил три года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей за организацию незаконного пребывания иностранцев группой лиц по предварительному сговору и 46 эпизодов фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания в России.

31-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья приговорён к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей за организацию незаконного пребывания иностранцев и 32 эпизода фиктивной постановки на учет по месту пребывания.

Третий участник группы — 39-летний уроженец Средней Азии получил два года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей за 25 эпизодов фиктивной постановки иностранцев на уче по месту пребывания.

Все трое осужденных будут отбывать наказание в колонии общего режима. 31-летний иностранец ожидал приговора суда под стражей, его соучастники были взяты под стражу в зале суда.
миграция
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Липчане
43 минуты назад
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