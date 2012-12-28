«Очарованно на него таращимся»: липецкий журавль покоряет Урал

Из липецкого зоопарка в Челябинск привезли редкую птицу.

Челябинский зоопарк похвастался новым питомцем — японским журавлём Юто, которого привезли из липецкого зоопарка. Сейчас годовалая птица покоряет Урал.«Японский журавль — птица, обитающая на Дальнем Востоке и в Японии. Очень-очень редкий вид, причем редкий настолько, что однажды чуть совсем не вымер окончательно. Сейчас по чуть-чуть популяция движется в сторону восстановления, но всё равно на данный момент численность не превышает четырех тысяч особей. Для нас это новый вид, который ранее никогда на территории Челябинского зоопарка не проживал. Поэтому мы до сих пор очарованно на него таращимся и умиляемся, как он своим клювом везде «тык-тык-тык, тюк-тюк-тюк» всё проверяет», — сообщает челябинский зоопарк.