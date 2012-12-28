Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч
Происшествия
На 104-м году жизни умерла Почетный гражданин Липецка Генриэтта Буева
Общество
Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября
Общество
8-летний мальчик попал под «УАЗ» в Липецке
Происшествия
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Общество
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Общество
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
У шестилетней девочки удалили большую грыжу
Здоровье
Под угрозой атаки БПЛА вся область
Происшествия
Читать все
Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября
Общество
Семилетний самокатчик попал под автомобиль в Ельце
Происшествия
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть от любви, криминальный приз и символ Липецка
Общество
В 24-м микрорайоне и районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Под угрозой атаки БПЛА вся область
Происшествия
Объявлен желтый уровень
Происшествия
Сегодня в Липецке: сколько стоят сборы ребёнка в школу, горожане хотят 4-дневную рабочую неделю
Общество
Зона красного уровня расширилась еще на три района
Происшествия
В Ельце и четырех районах области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Читать все
Общество
91
23 минуты назад

Сегодня в Липецке: сколько стоят сборы ребёнка в школу, горожане хотят 4-дневную рабочую неделю

Всё самое главное про наступивший вторник.

Почти осенняя погода

Днём в Липецке будет совсем не жарко – 17-19 градусов. Ощущение близкой осени добавит и небольшой кратковременный дождь.

DSC_966912.jpg

Отключение воды

С 10:00 и до конца ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Большие Ключи, 51, 52, 53;
- ул. Катукова, 18, 18а;
- ул. Меркулова, 14, 14а, 16а, 16б, 18, 20, 22, 24, 26;
- пр-т 60 лет СССР, 23б, 25;
- бульвар Есенина, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6.

DSC_257712.jpg

Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Бабушкина, Баженова, Бардина, Баумана, Богатырской, Брестской, Былинной, Водной, Д.Бедного, К.Булавина, Кочеткова, Курчатова, Пирогова,Рассветной, Семенова-Тян-Шанского, Сокольской, Третьякова, Трудовой, Хабарова, переулков Болотникова, Войнич, Курчатова, Полтавского, Ракетного, Ростовского, Свободного, Теплого, Чугунного.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. Каменный Лог, 38, 53;
- ул. Московская, 6.
- ул. Юношеская 50а;
- пер. Костенко, 13, 15.

DSC_973512.jpg

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


Поиграем в … Таймыр

Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) приглашает поучаствовать в игре «Таймыр. Полуостров сокровищ» (12+).

2rgetrger.jpg

Участники испытают удачу и заодно узнают много нового об интересном и удивительном полуострове. Игры пройдут в 10:00, 11:00, 16:00, участие бесплатное.

Творческая встреча

А в 17:00 в Центре молодёжного чтения состоится встреча с музыкантами ансамбля эстрадной песни «Мелодия» (12+).
Пообщаться с творческими людьми, послушать песни – всего этого будет вдоволь.

Театр

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 19:01 на эко-спектакль «Прикосновение» (12+).

00072fa3d18b5241331f79d9ede5a29b.jpg

Иван Карпов

Спектакль от «Театра под деревом», режиссёр – Иван Карпов. О том, как важно беречь природу и любить окружающий мир.

Книжное похмелье

А в 19:04 в соседнем зале «Библиотеки» соберутся любители чтения на очередное заседание клуба «Книжное помелье». Обсуждать будут роман американского писателя Трумена Капоте «Хладнокровное убийство» (18+).

2-12-1024x1024.jpg

Роман 1966 года на основе реальных событий, когда 15 ноября 1959 года два молодых человека Перри Смит и Ричард Хикок, убили семью Клаттеров в Холкомбе в штате Канзас. Входит в американскую версию «100 лучших детективных романов всех времен».

Сборы в школу

В Липецке траты на подготовку к школе в этом году обойдутся в среднем в 13 400 рублей на одного ребенка. Такие цифры опубликовал SuperJob.

Самая большая сумма в Москве, там родителям придется выложить 19 200 рублей, что на 16% выше, чем в прошлом году. В Санкт-Петербурге сумма увеличилась до 17 500 рублей. На третьем месте по величине расходов — Екатеринбург, где требуется 16 900 рублей.

owa9ep2kj9aqk1qb2xtx4jsc0aru18xb.jpg

И, конечно, в любой официальной статистике не обойтись без строчки, что благосостояние россиян растёт. Здесь таковой стало утверждение, что всё меньше семей вынуждены брать кредиты на сборы детей в школу. Сейчас таких всего 5%, год назад было 9%.

А вы готовы к 4-дневной рабочей неделе?

52% липчан являются сторонниками сокращения рабочей недели до 4-х дней, выяснили в SuperJob. Против высказались 28%.

При этом 16% опрошенных заявили, что дополнительный выходной планируют потратить на… подработку. Видимо, мало кто из опрошенных учитывал, что с сокращением количества рабочих дней, на 20% упадёт и их зарплата, как уже произошло с теми, кому ввели 4-хдневку.

_A10710812.jpg

Против идеи – работодатели. 87% представителей компаний не желают даже обсуждать возможность изменения режима работы. Внедрили 4-дневный график пока в 1 организации из 100, а еще 3% рассматривают его как допустимый вариант.

Дорогие липчане! В разгар недели работы у большинства из нас невпроворот. Но где бы вы не находились, жизнь не должна бежать мимо вас, а значит необходимо читать новости на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
1
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить