20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Сегодня в Липецке: сколько стоят сборы ребёнка в школу, горожане хотят 4-дневную рабочую неделю
Общество
91
23 минуты назад
Сегодня в Липецке: сколько стоят сборы ребёнка в школу, горожане хотят 4-дневную рабочую неделю
Всё самое главное про наступивший вторник.
Днём в Липецке будет совсем не жарко – 17-19 градусов. Ощущение близкой осени добавит и небольшой кратковременный дождь.
С 10:00 и до конца ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Большие Ключи, 51, 52, 53;
- ул. Катукова, 18, 18а;
- ул. Меркулова, 14, 14а, 16а, 16б, 18, 20, 22, 24, 26;
- пр-т 60 лет СССР, 23б, 25;
- бульвар Есенина, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Боевой проезд, 1;- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. Каменный Лог, 38, 53;
- ул. Московская, 6.
- ул. Юношеская 50а;
- пер. Костенко, 13, 15.
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
Поиграем в … Таймыр
Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) приглашает поучаствовать в игре «Таймыр. Полуостров сокровищ» (12+).
Творческая встреча
А в 17:00 в Центре молодёжного чтения состоится встреча с музыкантами ансамбля эстрадной песни «Мелодия» (12+).
Пообщаться с творческими людьми, послушать песни – всего этого будет вдоволь.
Театр
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 19:01 на эко-спектакль «Прикосновение» (12+).
Иван Карпов
Спектакль от «Театра под деревом», режиссёр – Иван Карпов. О том, как важно беречь природу и любить окружающий мир.
Книжное похмелье
А в 19:04 в соседнем зале «Библиотеки» соберутся любители чтения на очередное заседание клуба «Книжное помелье». Обсуждать будут роман американского писателя Трумена Капоте «Хладнокровное убийство» (18+).
Сборы в школу
В Липецке траты на подготовку к школе в этом году обойдутся в среднем в 13 400 рублей на одного ребенка. Такие цифры опубликовал SuperJob.
Самая большая сумма в Москве, там родителям придется выложить 19 200 рублей, что на 16% выше, чем в прошлом году. В Санкт-Петербурге сумма увеличилась до 17 500 рублей. На третьем месте по величине расходов — Екатеринбург, где требуется 16 900 рублей.
И, конечно, в любой официальной статистике не обойтись без строчки, что благосостояние россиян растёт. Здесь таковой стало утверждение, что всё меньше семей вынуждены брать кредиты на сборы детей в школу. Сейчас таких всего 5%, год назад было 9%.
А вы готовы к 4-дневной рабочей неделе?
52% липчан являются сторонниками сокращения рабочей недели до 4-х дней, выяснили в SuperJob. Против высказались 28%.
При этом 16% опрошенных заявили, что дополнительный выходной планируют потратить на… подработку. Видимо, мало кто из опрошенных учитывал, что с сокращением количества рабочих дней, на 20% упадёт и их зарплата, как уже произошло с теми, кому ввели 4-хдневку.
Против идеи – работодатели. 87% представителей компаний не желают даже обсуждать возможность изменения режима работы. Внедрили 4-дневный график пока в 1 организации из 100, а еще 3% рассматривают его как допустимый вариант.
Дорогие липчане! В разгар недели работы у большинства из нас невпроворот. Но где бы вы не находились, жизнь не должна бежать мимо вас, а значит необходимо читать новости на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
1
0
0
1
0
Комментарии