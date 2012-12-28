Сегодня в Липецке: сколько стоят сборы ребёнка в школу, горожане хотят 4-дневную рабочую неделю

Всё самое главное про наступивший вторник.

Днём в Липецке будет совсем не жарко – 17-19 градусов. Ощущение близкой осени добавит и небольшой кратковременный дождь.















- бульвар Есенина, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6.















С 09:00 до 17:00 обесточат:



- ул. Боевой проезд, 1;

- пер. Костенко, 13, 15.















Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) приглашает поучаствовать в игре «Таймыр. Полуостров сокровищ» (12+).













Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 19:01 на эко-спектакль «Прикосновение» (12+).









Иван Карпов

Спектакль от «Театра под деревом», режиссёр – Иван Карпов. О том, как важно беречь природу и любить окружающий мир.

А в 19:04 в соседнем зале «Библиотеки» соберутся любители чтения на очередное заседание клуба «Книжное помелье». Обсуждать будут роман американского писателя Трумена Капоте «Хладнокровное убийство» (18+).

















Сборы в школу





Самая большая сумма в Москве, там родителям придется выложить 19 200 рублей, что на 16% выше, чем в прошлом году. В Санкт-Петербурге сумма увеличилась до 17 500 рублей. На третьем месте по величине расходов — Екатеринбург, где требуется 16 900 рублей.













И, конечно, в любой официальной статистике не обойтись без строчки, что благосостояние россиян растёт. Здесь таковой стало утверждение, что всё меньше семей вынуждены брать кредиты на сборы детей в школу. Сейчас таких всего 5%, год назад было 9%.

52% липчан являются сторонниками сокращения рабочей недели до 4-х дней, выяснили в SuperJob. Против высказались 28%.



При этом 16% опрошенных заявили, что дополнительный выходной планируют потратить на… подработку. Видимо, мало кто из опрошенных учитывал, что с сокращением количества рабочих дней, на 20% упадёт и их зарплата, как уже произошло с теми, кому ввели 4-хдневку.













Против идеи – работодатели. 87% представителей компаний не желают даже обсуждать возможность изменения режима работы. Внедрили 4-дневный график пока в 1 организации из 100, а еще 3% рассматривают его как допустимый вариант.

С 10:00 и до конца ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Большие Ключи, 51, 52, 53;- ул. Катукова, 18, 18а;- ул. Меркулова, 14, 14а, 16а, 16б, 18, 20, 22, 24, 26;- пр-т 60 лет СССР, 23б, 25;Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Бабушкина, Баженова, Бардина, Баумана, Богатырской, Брестской, Былинной, Водной, Д.Бедного, К.Булавина, Кочеткова, Курчатова, Пирогова,Рассветной, Семенова-Тян-Шанского, Сокольской, Третьякова, Трудовой, Хабарова, переулков Болотникова, Войнич, Курчатова, Полтавского, Ракетного, Ростовского, Свободного, Теплого, Чугунного.- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;- ул. Каменный Лог, 38, 53;- ул. Московская, 6.- ул. Юношеская 50а;Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Участники испытают удачу и заодно узнают много нового об интересном и удивительном полуострове. Игры пройдут в 10:00, 11:00, 16:00, участие бесплатное.А в 17:00 в Центре молодёжного чтения состоится встреча с музыкантами ансамбля эстрадной песни «Мелодия»Пообщаться с творческими людьми, послушать песни – всего этого будет вдоволь.Роман 1966 года на основе реальных событий, когда 15 ноября 1959 года два молодых человека Перри Смит и Ричард Хикок, убили семью Клаттеров в Холкомбе в штате Канзас. Входит в американскую версию «100 лучших детективных романов всех времен».В Липецке траты на подготовку к школе в этом году обойдутся в среднем в 13 400 рублей на одного ребенка. Такие цифры опубликовал SuperJob.