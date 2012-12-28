Триптих: Церетели, Вагнер и Гришко

Липчан приглашают сразу на три выставки.

На текущей неделе в Липецке стартует выставочный проект–триптих, посвященный мастерам изобразительного искусства: Зурабу Церетели, Александру Вагнеру и Юрию Гришко.27 августа в Выставочном зале на улице Ленина, 9 откроется выставка «Зураб Церетели. Жизнь в искусстве».Выставка была запланирована ещё в конце 2024 года при жизни Зураба Церетели. Липчанам покажут 70 произведений, созданных в период с 2004 по 2018 годы: картины и скульптуры.На следующий день, 28 августа, в Доме мастера на улице Ленина, 2 откроется выставка «Александр Вагнер. Скульптура», приуроченная к 75-летию художника.Липчане каждый день могут видеть работы Александра Вагнера. Некоторым из них горожане даже дали свои названия — это ли не показатель славы?! Композиция «Медные трубы», или «Битлы» в Верхнем парке. Памятник основателям города на площади Плеханова, памятник «Мир», или «Хлеборез», который теперь находится в парке Победы. Памятник Петру I на площади Петра Великого (в соавторстве с Вячеславом Клыковым).На юбилейной выставке представлено 25 скульптур, созданных в период с 1973 по 2016 годы.А 29 августа в Художественном музее на улице Ленина, 7а откроется выставка «Юрий Гришко. Путь», посвященная 90-летию художника.На ней представят 92 скульптуры, созданные с 1962 по 2016 годы. Помимо скульптур на выставке можно будет увидеть фотографии, личные документы и награды.