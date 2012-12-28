Все новости
Спорт
479
сегодня, 12:52
3

Тамбовские болельщики возненавидели липецкий «Металлург»?

Похоже, команды из регионов потеряли всякий интерес к Кубку России. А на трибунах в Тамбове творился лютый треш.

Липецкий «Металлург» не стал особо усердствовать в Кубке России по футболу и выбыл после первого матча, уступив в Тамбове местному «Спартаку» - 1:2.

ТВ – это красиво, но холодный расчёт выше

Матч 2-го раунда Пути регионов в прямом эфире показывал на всю страну федеральный канал «Матч-ТВ».

Но даже это не повлияло на холодный расчёт главного тренера Дмитрия Бугакова. Спустя всего три дня боевой ничьей на выезде с одним из лидеров подгруппы №3 питерском «Динамо» - 2:2 и тяжелого переезда из города на Неве сделал выбор в пользу ротации состава. С первых минут на поле не вышли лидеры: вратарь Никита Яворский, защитник Роман Ткачук, хавбеки Егор Глухов и Сергей Гайдук, нападающий Денис Сёмин. Место в старте получили голкипер Никита Яворский, а также Александр Данилов, Никита Горунков, Матвей Елизаров, Александр Бурыкин и Дмитрий Бушуев.

eZvcHBQ032RYu4mttg1P3oHs7wFk_1vtfyidopsNKZN2xnu6cB8u9Gc-wDrVTK7IDPSmKHiFqCiQszVq1B93hSn7.jpg

Матвей Елизаров - один из тех, кто получил место в старте

Поначалу показалось, что «Металлург» всё равно доведёт дело до победы. Липчане плели комбинационные «кружева» у ворот хозяев и гол вроде бы назревал. Но… влетел мяч совсем в другие ворота. На 19-й минуте спартаковцы организовали быструю атаку: Андрей Малолетов выдал тонкий пас на ход Ивану Бзикадзе, тот промчался вперёд и застал врасплох Яворского, у которого до этого вообще не было работы в матче – 1:0.

1.jpg

Тамбовчане открывают счёт

Чудо-голы не без доли везения

После этого игра постепенно раскочегарилась в обе стороны. Тамбовчане стремились забить любыми способами, на 42-й минуте Максим Левин получил желтую карточку за симуляцию, с помощью которой он пытался вынудить арбитра назначить пенальти в ворота липчан.

DCuVrVat5Td9BK8a6ToF1n8ycj0S8Zbn_3aYJA04ZwOZK6M_hE0cLFAtdgoDoXcnEQu5Ip7svyfLefd0r3poEeoT.jpg

С первых минут второго тайма «Металлург» выпустил Глухова и Сёмина, игра вновь подолгу проходила на половине спартаковцев. На 60-й минуте после подачи углового пришедший в чужую штрафную защитник Данилов выиграл подбор и от души бил с правой ноги – мяч из ворот выбили защитники. А на 63-й минуте Ильнур Бадртдинов пробежал с мячом метров 30 и нанёс хлесткий удар, но на месте оказался вратарь Александр Баженов.

И практически тут же сработало главное футбольное правило. Лучшему игроку матча Малотетову на 67-й минуте удался удар с 17-ти метров в самую «паутину» ворот Яворского – 2:0!

dr2Yp1Gm2XuQ1Hbuo46rU6RKKAI6YsBW-JF8cSIJd3ZCgCgdLcfn8nTbQ1jbtrWC2brXpwJPYYxJGbkQ1MhoQyfn.jpg

Черняков забил уже во второй игре

После этого постепенно на поле выпустили всех ведущих игроков «Металлурга», за исключением Кобзева. Двухметровый центральный защитник Роман Ткачук на последних отправился в нападение, но…

Dfm3IxcVK07tJ69ZzZLYGOHjHXKpIH1zCgoGLu-CeSXd4bkWAkbkzFOouzZAe4qFRKotu7uhA14fWenGPLEfRGSb.jpg

Металлург шёл вперёд до последний секунд

Отыграть удалось лишь один гол: на 75-й минуте в своей второй игре после возвращения в нашу команду уже успел отличиться полузащитник Даниил Черняков.


Видеообзор матча

Кубок давно не нужен регионам?

В былые годы «Металлург» считался кубковым бойцом, 40 лет назад в Кубке СССР липчане дома одержали знаменитую победу над ереванским «Араратом» из высшей лиги - 1:0. Но штука в том, что при нынешней системе розыгрыша привезти в свой город команду из элиты практически не реально. У команды главного дивизиона свой «Путь РПЛ», у периферии – «Путь регионов»; и «сытый голодного не разумеет». Так что многие уже давно не стремятся тратить силы на Кубок, тем более, что в чемпионате у «сталеваров» сейчас горячая пора и наконец-то появился ШАНС получить повышение в «Серебро».

Тамбовчане в 3-м раунде сыграют в Борисоглебске с «Кристаллом-МЗТ». Любительский клуб умудрился выбить «Муром», выступающий в «Серебре – 3:2. Кубок муромчанам, судя по всему, тоже не особенно ценен. Неожиданных результатов уже выше крыши: курский «Арсенал» («Серебро») дома уступил команде Медиалиги «Broke Boys» из Одинцово – 1:2, краснодарская «Кубань» («Серебро») проиграла любителям из ПСК (станица Динская) – 1:2, владикавказская «Алания» («Золото») вылетела от «Легиона» (Махачкала) – 2:2, 3:4 пен. И т.д. И т.п.

_Mbv14j4fpvgo44H1DmS6BffrKiVfNBsIQXsIeGC96PNWGJNT9BlEsglyI-gFrjdI-zFwgzrhRYcC-Np4fMzv-v1.jpg

Тренер тамбовчан на радостях даже устроил шоу с раздеванием

Болельщики

И о самом неприятном. Похоже в меняющемся мире отходят в прошлое и времена, когда «Металлург» и «Спартак» были чуть ли не самыми дружественными командами, а на трибунах обоих клубов болельщики скандировали: «Только Липецк и Тамбов!».

Встреча, которую устроили липчанам на стадионе активные фанаты красно-белых, не вписывается ни в какие ворота. Кричалки о том, как они ненавидят «Металлург» в видеофайле – и это немногое (цензурное), что мы можем показать.

Такое отношение странно. Ведь даже во время недавнего высокого подъёма тамбовского футбола в РПЛ за соседей выступал липчанин Алексей Рыбин, ныне один из тренеров «Металлурга». А подниматься туда помогал воспитанник липецкого футбола Денис Поярков. Бывали времена, когда «Спартак» чуть ли не наполовину состоял из липецких футболистов. Неужели те времена безвозвратно забылись? Или – молодому поколению тамбовских болельщиков некому об этом рассказать? К легендам обоих клубом можно отнести липчан Сергея Машнина, Сергея Мязина, Сергея Журбенко, Виталия Миленина, Александра Сушкова и многих других. Как и тамбовчан Александра Хальзова, Сергея Первушина, Валерия Никифорова, Александра Малина. Соседи, что это было на трибунах на кубковой игре?

RaljTYc7aIb4OfUVylZT30Asg8jBJM3o_WddqplxrXqs41IoKpl-OGRaUDyrzLm3DQXFkEvFmub_wF8U6n6pjmFx.jpg

Каково было слышать всё это Александру Хальзову, коренному тамбовчанину и одному из лучших бомбардиров в истории "Металлурга"?

Сегодня в 17:00 «Металлург» принимает на Центральном стадионе тульский «Арсенал-2» уже в чемпионате. Начало игры в 17:00.

«Спартак» (Тамбов) – «Металлург» – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 - Бзикадзе, 19. 2:0 – Малолетов, 67. 2:1 – Черняков, 74.

«Спартак» Тм: 1. Баженов. 23. А.Шмаров. 78. Бзикадзе (22. Пузиков, 46). 4. Богдаев. 29. В.Фролов. 49. Ал-р Миронов (19. Шульгин, 65). 98. Р.Петров. 11. М.Левин (7. А.Попович, 46). 10. Малолетов (70. Сулайманов, 80). 8. Турсунов. 15. Часовских (к) (99. Пенчелюзов, 80).

«Металлург»: 74. Яворский. 80. Донцов. 48. А.Данилов. 4. Горунков. 27. Казимир (17. Глухов, 46). 8. Д.Пахомов (к). 15. М.Елизаров (31. Гайдук, 59). 19. Бадртдинов. 14. Д.Черняков (67. Р.Ткачук, 88). 6. Бурыкин (28. Кононенко, 78). 22. Бушуев (7. Д.Сёмин, 46).

Предупреждения: Бзикадзе, 22. М.Левин, 42. А.Шмаров, 62. Богдаев, 90+3 – Д.Сёмин, 68. Р.Ткачук, 89. Донцов, после матча.

Судьи А.Колтунов (Ростов-на-Дону), М.Ушаков, Т.Валов (оба — Москва). Инспектор В.Тарасов (Тула). Комиссар А.Шанин (Москва).

Тамбов. Стадион «Спартак». 1505 зрителей.

Фото Михаила Капитонова
Футбол
«Металлург»
Кубок России.
Комментарии (3)

я
33 минуты назад
перестаньте коверкать Русский язык, нет у русских никаких Трешей неучи
Ответить
Учи матчасть
38 минут назад
В 80е было лютое противостояние фанатов Липецка и Тамбова.
Ответить
Старый фанат
14 минут назад
До английских дерби как до луны
Ответить
