Спорт
340
59 минут назад

За что удалили капитана «Металлурга», как после матча бушевал наш вратарь

Подробности битвы липчан с лидером на стадионе с… нарисованными болельщиками.

«Металлург» на выезде не просто дал бой лидеру, но и отобрал у него очки. Встреча в Санкт-Петербурге с местным «Динамо» принесла ничью – 2:2, причем треть игры «сталевары» провели в меньшинстве.

Динамовцы много лет выступали в подгруппе №2 (бывший «Запад»), но в нынешнем сезоне были неожиданно включены в состав участников турнира, где выступают в основном команды из Центральной России. По слухам, «бело-голубые» сами попросили сменить локацию, считая, что из 3-й подгруппы будет проще подняться в буферное «Серебро» (впрочем, главный тренер Александр Фомичёв зимой это отрицал). Есть версия, что динамовцев отправили в компанию к «Металлургу», брянскому «Динамо» и т.п. без его ведома, чтобы не создавать лишнюю конкуренцию «Зениту-2», который лидирует в своей группе. В этом случае Санкт-Петербург намерен наступать по всем фронтам и провести в буфер ещё две команды в дополнение к уже выступающему там «Ленинградцу».

6vR6Yu1jdW3TMd_8LSmkezYjShk-0McP2fcfkXkffZeAFs4FgeBvRGilvENTEYASDvngV7sDlzeKpaywU3UAWYXz.jpg

Выходя на игру, наш капитан Дмитрий Пахомов ещё не знал, какой сюрприз готовит ему судья

В состав «Металлурга» вернулись отбывшие дисквалификацию центральный защитник Кирилл Донцов и лучший распасовщик турнира (6 голевых передач) Егор Глухов. А возвратившийся в команду Даниил Черняков (07.01.2001, 179 см, 72 кг), в сезоне-2024/25 проведший 19 матчей в «Лучшей Лиге мира» за песчанокопскую «Чайку», начал матч в запасе и усилил игру сразу после перерыва.

Динамовцы начали давить с первых минут, обложили «Металлург» угловыми и штрафными, и продавили оборону липчан уже на 12-й минуте. Самый опасный в составе хозяев Матвей Першин прострелил, и Григорий Макаров поразил цель с линии вратарской – у Александра Кобзева не было ни единого шанса.

ZK8jPtiHGt1bKHLSn6IKRZ3Sxg6YehLkz43fH-kmCXSphHL0EU8hI3b_x147s4iJI9SFp-g2_46JHxk2V4eb1ksN.jpg

Стало тревожно, ведь у динамовцев – лучшая оборона турнира, до встречи с липчанами в 17-ти матчах они пропустили всего 9 голов. Но у «Металлурга» продолжила работать «палочка-выручалочка» в лице Дениса Сёмина. На 17-й минуте он реализовал первый же опасный момент «Металлурга». Донцов из центрального круга забросил мяч на правый фланг на Ильнура Бардрдинова, тот переиграл оппонента и прострелил на Сёмина, который не промахнулся – 1:1.

Атаковать продолжали динамовцы и спустя всего 5 минут подловили оборону «Металлурга»: защитники надеялись сделать искусственный офсайд, в итоге Никита Кононенко бросил опекать Владимира Есина, которому партнёр сделал точнейшую передачу на голову: удар в нижний угол и 2:1…

«Металлург» же гнул свою линию и на 38-й минуте забил похожий гол. Разница лишь в том, что закидушку на фланг сделал капитан команды Дмитрий Пахомов, Бадртдинов вновь обыграл защитника Александра Масалова и переадресовал мяч на Семина. «Автомат по производству голов» вновь выдал желаемый результат – 2:2.

GJKp_a_lHdquf4Y31w2mOOX74lncdhkB-LjanhZ7xKyOnT08YnFxAED9pEmqtA2snfQdGeqFa0jvLEg69tr0ctwn.jpg

С возвращением дисквалифицированных Бадртдинов из обороны вернулся в группу атаки. И сделал два голевых паса!

У Сёмина сейчас лучшая результативность во всём российском футболе: после почти годичного перерыва, связанного с травмой, он ни разу не уходил в поля без гола, в 4-х матчах на его счету 6 мячей! По данным агентства RuStat, в этих играх у Сёмина было 6 голевых моментов, и он реализовал каждый!

I3z4cU68tUNICh3eICDiB2oZzfaq8ypWVdBw6WnlAMZPuGbSg4Ce-jTovSEQxogdvxCh2XOxD85r1tTw-cy1rXMx.jpg

Липчане празднуют второй гол

Масалова заменили в перерыве, а у «Металлурга» с выходом Чернякова стала лучше получаться комбинационная игра в середине поля. И инициативу во втором тайме перехватили уже липчане, динамовцам больше приходилось думать об обороне.

2Xal31McL51Tq2p59Lv9yvlxiJUfD5Zl4dYljugUWyEPYQIP1H89JUSrHQMizTHQqkYD_xSgZmqbbkNBTA_u-5gn.jpg

Вратарь динамовцев Николай Рыбиков - один из лучших в турнире. У него в сезоне уже 21 сейв, у липчанина Александра Кобзева - 20

Могли ли липчане дожать? Вполне! Но судья матча Олег Снегирёв не раз принимал, мягко говоря, спорные решения. А на 66-й минуте решил удалить с поля капитана липчан Пахомова, показав ему вторую жёлтую карточку. А первую Дмитрий получил незадолго до перерыва за… попытку обратиться к судье, на что капитан имеет право. Можете посмотреть трансляцию: Дмитрия сначала валят на газон, он встаёт и обращается к арбитру. Снегирёв даже не смотрит в его сторону, а реагирует только на голос и достаёт из кармана «горчичник». Да и второй эпизод явно не тянул на предупреждение, но видимо Снегирёву очень хотелось её показать.

Вдесятером «Металлург» больше оборонялся. А «Динамо» давило и давило до последних секунд. Героем в очередной раз стал голкипер Александр Кобзев, причём два сумасшедших сейва он совершил уже в компенсированное время.

После игры даже делегат матча Александр Дуденков из Петрозаводска, проходя мимо голкипера, заявил, что его игра – эталон вратарского искусства. А на гневный вопрос Кобзева по поводу судейства Дуденков заявил, что это дело не его, а – инспектора. Сам же Александр в послематчевом флеш-интервью сказал, что динамовцы во втором тайме атаковали, благодаря «людям в жёлтом».

Игру посетили 620 зрителей – невольно задаешься вопросом, зачем Санкт-Петербургу столько команд второй лиги? Косплеить Москву на минималках? Вопрос со зрителями на стадионе Nova Arena решили забавно: с одной стороны вместо трибуны натянули полотно с нарисованной публикой: по телекартинке создаётся ощущение заполненного стадиона. А перед игрой по стадионному радио включили… гул болельщиков. Рисовать картинки в городе на Неве научились отлично, а по сути…

P1aW2t_YKF5Sr5udxVAqhrZDjXnShtVqOyORXAM-mxbqAoaXp0-jHnHgi1hPoALn-djX1fbEP8XKLe01LN65EmQ3.jpg

Наши разминаются на переполненном стадионе... Ой, нет - это картинка

«Металлург» лишил «Динамо» лидерства, на первое место вышел белгородский «Салют» - 41 очко. Далее идёт команда Санкт-Петербурга – 39 очков, на третьей позиции «Металлург» - 35 очков. Шансы на победу в турнире и выход в «Серебро» наша команда сохранила, впереди ещё 10 туров.

Завтра «Металлург» сыграет в Кубке России в гостях у тамбовского «Спартака», а следующий матч проведёт дома с тульским «Арсеналом-2». Эту встречу перенесли на день позже, и она состоится в воскресенье, 24 августа, начало в 17:00.

«Динамо» (Санкт-Петербург) — Металлург — 2:2 (2:2)

Голы: 1:0 — Г.Макаров, 12. 1:1 — Д.Сёмин, 17. 2:1- Есин, 22. 2:2 — Д.Сёмин, 38.

«Динамо» СПб: 86. Рыбиков. 15. Масалов (77. Н.Сергеев, 46). 44. В.Дёмин. 5. Полковников. 63. Казаринов. 55. Вл-в Шепелев (24. Анд.Орлов, 86). 17. Есин. 20. Г.Макаров. 11. Умаров (к) (7. Разборов, 81). 9. М.Першин (52. Хабаров, 86). 21. Баев (30. Колдунов, 81).

«Металлург»: 16. А.Кобзев. 67. Р.Ткачук. 80. Донцов. 76. Ананьев. 28. Кононенко (4. Горунков, 90). 19. Бадртдинов. 8. Д.Пахомов (к). 17. Глухов. 27. Казимир (14. Д.Черняков, 46). 31. Гайдук. 7. Д.Сёмин (22. Бушуев, 90+3).

Предупреждения: Д.Пахомов, 29. Д.Сёмин, 54. А.Кобзев, 67. Бугаков (главный тренер Металлурга), 74 – . Вл-в Шепелев, 59. Разборов, 83. Удаление: Д.Пахомов, 66 (2ж.).

Судьи О.Снегирёв (Нижний Новгород), Н.Нередько (Краснодар), Н.Воропаев (Калининград). Делегат В.Семёнов (Санкт-Петербург). Инспектор А.Дуденков (Петрозаводск).

16 августа. Санкт-Петербург. Стадион Nova Arena. 620 зрителей.
Футбол
«Металлург»
Денис Сёмин
0
0
0
0
2

