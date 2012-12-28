Липецкая вечЁрка: дерзкое ограбление, хорошие новости из Военного городка и переход для Мудиловки

Сегодня, 15 августа, суд арестовал липчанина по подозрению в ограблении магазина, три многоэтажки в Военном городке пообещали достроить, и для жителей Мудиловки сделали безопасный железнодорожный переход.