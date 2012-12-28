Скоро в школу: для липчан работает «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров
Липецкая вечЁрка: дерзкое ограбление, хорошие новости из Военного городка и переход для Мудиловки
сегодня, 20:25
Сегодня, 15 августа, суд арестовал липчанина по подозрению в ограблении магазина, три многоэтажки в Военном городке пообещали достроить, и для жителей Мудиловки сделали безопасный железнодорожный переход.
По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 24-летнего липчанина. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ущерб составил 4 700 рублей.
«Заработал срок, «герой» с подрезанными крыльями», — написал нквд.
Три долгостроя в Военном городке доведет до ума и продаст госкорпорация ДОМ.РФ. Такую новость по итогам переговоров с Министерством обороны России сообщила сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.
Три недостроенных многоквартирных дома передадут госкорпорации для дальнейшей реализации недвижимости. Вырученные средства направятся на достройку жилья для военнослужащих. По мнению члена Совета Федерации, денег должно хватить на то, чтобы полностью закрыть потребности в жилье очередников из числа липецких военнослужащих.
А у липчан, живущих на улицах Известковой, Свердлова, Фридриха Энгельса, Патриса Лумумбы, Добролюбова, Куйбышева, Сурикова, Радищева и Грибоедова появилась безопасная пешеходная дорога через железнодорожные пути к Соколу.
После того, как под грузовой состав попал 54-летний мужчина, сотрудники транспортной полиции закрыли народную тропу у Хлебзавода № 3. Жителям предложили переходить пути по высоченному мосту, что было очень неудобно. Липчане написали челобитную мэру Роману Ченцову. И добились своего. Компания РЖД оборудовала безопасный пешеходный переход чрез пути.
«РЖД, почините переезды в районе ЛЗСК и в Районе Переезд/улица Юношеская маршрут№ 35», — попросила Галина.
«Сделали доброе дело, за это спасибо», — поблагодарил Александри Н.
И еще новости о строительстве в Липецке.
Проектировщики сильно просчитались с строящейся на Соколе насыпи, которая должна заменить аварийный мост, связывающий через лог улицы 40 лет Октября и Свободный Сокол. Водорповодную трубу они предусмотрели в 10-ть раз короче необходимого размера. И песка насчитали чуть ли не в два раза меньше от требуемого количества.
Подрядчик выяснил, что проектировщики даже не съездили на место, сделали проект в кабинете. Из-за их просчетов стоимость насыпи существенно выросла. Где взять дополнииельные средства, в мэрии пока не знают. Но заверили, что к 30 сентября объект сдадут.
«Друзья, все было ясно с самого начала, что за 10 миллионов невозможно там выполнить проект, но, разумеется, главное было начать работы, и допы тут же найдутся!» — написал Для тех кто понимает.
Недостроенную лестницу между улицей Салтыкова-Щедрина и педагогическим университетом собираются испытать на прочность. Если она выдержит нагрузки, ее достроят до конца года. Это единственный не исполненный в прошлом году наказ избирателей.
Управление строительства администрации Липецка ищет подрядчиков, которые капитально отремонтируют школы № 49 и 51.
В сентябре на конечной остановке в микрорайоне «Елецкий» в мэрии пообещали установить остановочный павильон. Напомним, в начале августав том районе изменили схему движения автобусов. Остановка с улицы Хренникова переехала к парковке гипермаркета «Ламана Про».
Судя по комментариям на GOROD48, эта остановка далеко не единственная, где нет павильона. В некоторых местах их даже и не планируют ставить.
«Остановка ГИБДД остановочный павильон отсутствует совсем. Стоим и в дождик, и в жару на солнце. Крыши над головой нет, нет ни лавочки для пожилых и детей. Центр города, правительство города, почему отсутствует павильон», — поджаловаалсь Зоя.
«Нужен павильон на остановке Кольцо 9 микрорайона (где остановка автобуса № 13)», — еще одна просьба от Я.
«В Матырском остановка Энергостроителей, на въезде в поселок тоже вынуждает пассажиров ждать под открытым небом. Хоть и существует не один год. Ни от дождя не укрыться, ни присесть в ожидании автобуса. И стоят бабулечки, облокотившись кто на столб, кто на клен, растущий рядом», — добавила Мелания.
В выходные погода улучшится. Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +23 до +25 градусов.
