Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Происшествия
Ребенок получил тяжелые ожоги от борщевика в Липецкой области
Происшествия
После жалоб на отсутствие автобусов перевозчика отправили в «чёрный список»
Происшествия
Липецкие онкологи удалили у женщины 19-килограммовую опухоль
Здоровье
Опасные закрутки: после приготовления варенья липчанин оказался в больнице
Здоровье
Машина поехала в гараже во время ремонта: мужчину придавило к стене
Происшествия
Цены на бензин скакнули вверх
Экономика
Над обновленным монументом на площади Героев в Липецке будет чистое небо
Общество
«Может, мужиков с лопатами лучше найти, а потом искусственный интеллект развивать?»
Общество
Липчанку оштрафовали на 5000 рублей за оскорбление в родительском чате
Происшествия
Читать все
Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 15 000 рублей: ему грозит до 8 лет колонии
Происшествия
Получившая отсрочку наказания за наркотики молодая мать наступила на те же грабли
Происшествия
Над обновленным монументом на площади Героев в Липецке будет чистое небо
Общество
Ремонт Липецкой областной библиотеки: вторая попытка
Общество
Мусорный бункер загорелся на грузовике
Происшествия
Липецкая вечЁрка: исповедь жены депутата, 19-килограммовая опухоль и ремонт памятника
Общество
На новой конечной остановке в «Елецком» в сентябре установят павильон
Общество
В районах Дикого, Тракторного, Сокола отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Липчанин отсудил деньги за не поставленные окна и установку двери
Общество
Читать все
Общество
191
26 минут назад
4

На новой конечной остановке в «Елецком» в сентябре установят павильон

Пока же пассажиры в ожидании автобусов стоят под открытым небом.

В начале месяца липецкая мэрия изменила схему движения маршруток в микрорайоне «Елецкий»: конечная остановка автобусов и площадка их межрейсового отстоя с улицы Хренникова переехали к парковке гипермаркета «Лемана Про». Однако вот уже больше двух недель пассажиры вынуждены ждать автобусы под открытым небом.

88103b54-ff60-4685-857a-600d256a6413.jpg

«Стоим и в дождик, и в жару на солнце. Крыши над головой нет, нет ни лавочки для пожилых и детей, ни урны, чтобы выкинуть мусор. Остановка не оборудована совсем», — пожаловались GOROD48 жители «Елецкого».

Мы попросили пресс-службу мэрии прокомментировать ситуацию.

Нам ответили, что на конечной остановке общественного транспорта в «Елецком» скоро появится новый павильон. «Сотрудники департамента дорожного хозяйства и благоустройства уже работают над этим вопросом. В течение месяца пассажиры смогут пользоваться остановкой, оснащенной лавочкой и урнoй».
транспорт
0
0
1
1
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
житель Е
6 минут назад
И Москва не сразу построилась....
Ответить
Дед
6 минут назад
Обязательно ! Стеклянный !
Ответить
Всё просто
7 минут назад
Нужно провести серьезные исследования и расчеты. Пару месяцев минимум нужно, чтобы вкопать четыре столба и еще месяц, чтобы к ним приварить крышу.
Ответить
Скунс
12 минут назад
Лавка необходима
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить