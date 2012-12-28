Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
На новой конечной остановке в «Елецком» в сентябре установят павильон
Пока же пассажиры в ожидании автобусов стоят под открытым небом.
«Стоим и в дождик, и в жару на солнце. Крыши над головой нет, нет ни лавочки для пожилых и детей, ни урны, чтобы выкинуть мусор. Остановка не оборудована совсем», — пожаловались GOROD48 жители «Елецкого».
Мы попросили пресс-службу мэрии прокомментировать ситуацию.
Нам ответили, что на конечной остановке общественного транспорта в «Елецком» скоро появится новый павильон. «Сотрудники департамента дорожного хозяйства и благоустройства уже работают над этим вопросом. В течение месяца пассажиры смогут пользоваться остановкой, оснащенной лавочкой и урнoй».
