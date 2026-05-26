«Свобода — это работать в праздники»

В Липецке отпраздновали День российского предпринимательства.

Вчера двор Центра «Мой бизнес» на улице Кузнечной выглядел непривычно шумно. Там собрались те, кто в это непростое время не опускает рук — липецкие предприниматели. Они отмечали свой профессиональный праздник на открытом воздухе без официальных протоколов.Открыл встречу президент липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов. Он говорил коротко, но по существу:— Все социальные программы в стране строятся на налогах, которые мы с вами платим. Ситуация сейчас непростая, но быть предпринимателем — значит решать проблемы в моменте, — сказал он и напомнил, что три бизнес-объединения (ТПП, «Деловая Россия» и «Опора России») только что подписали соглашение о совместной работе. — Мы — костяк экономики».Министр регионального развития Лариса Шибина свое обращение к людям дела начала не с отчётов, а с человеческого:— Знаете, вот думала, с чего начать? — она сделала паузу. — Несколько лет в Минэке звучит одна и та же фраза: «Малый бизнес погибает». Но что мы видим? Сегодня вас — более 42 тысяч! Мы выросли на 4,1% по сравнению с прошлым годом. Это – один из лучших результатов в Центральном федеральном округе!Дальше министр продолжила уже с улыбкой:— Каждый третий сотрудник, который работает в области, занят в малом и среднем бизнесе. Вы платите почти 25% всех налогов, которые получает регион. И знаете, есть старый анекдот: «Хорошо быть предпринимателем — это свобода. Сам выбираешь, когда работать. Хочешь — работаешь в выходные, хочешь — 8 Марта, хочешь — на Новый год. И все праздники можешь работать бесконечно». Вот в этом и заключается ваша свобода. Спасибо, что несете этот груз!Уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Боровских призвал не геройствовать в одиночку:— Объединяйтесь в ассоциации — через ТПП, «Опору России», через любое объединение. Когда вы вместе, вы сильнее.Поздравили бизнес руководитель УФАС Ирина Поткина, замглавы УФНС Оксана Рощупкина, директор Агентства инвестиционного развития Елена Сушкова. Но главными героями дня стали те, кто был отмечен властью и предпринимательскими сообществами.Александр Кистер — учредитель компании «Термофикс Групп». Для не занятого в строительстве название компании ни о чем не скажет. Зато результаты ее работы можно увидеть в областном драмтеатре, гостинице «Металлург», новых школах, отремонтированных детских садах, высотных новостройках.— Мы производим смеси для утепления фасадов и звукоизоляции, — рассказал Александр Кистер.Начало производству положила технология, приобретенная почти 20 лет назад у немцев. В компании Кистера ее усовершенствовали: штукатурка стала не горючей, а по теплосбережению обогнала немецкий продукт.Елена Полякова — логопед-дефектолог из Ельца. В профессии она 26 лет. Имеет не только педагогическое, но и медицинское образование. Это редкое сочетание позволило ей сделать то, что не получилось у многих. Полякова руководит центром «Говорунья». Название ласковое, почти игрушечное, но проблемы, с которыми работают сотрудники, серьезней некуда.Свой бизнес логопед начала в 2010 году как частный предприниматель, которая ходила на вызовы к проблемным детям. Потом родители стали приводить детей к ней в квартиру, где Полякова оборудовала медкабинет. Затем она сняла маленькую комнатку на Елецкой швейной фабрике, сейчас у ее центра — собственное здание. Главная фишка «Говоруньи» — нейробиотехнологии. На грант от правительства области она получила возможность использовать разработки таганрогских и санкт-петербургских ученых, которые позволяют создавать новые нейронные связи в мозге детей с задержкой речи.— Если какие-то зоны мозга повреждены, например, из-за родовой травмы, гипоксии или заболеваний, мы их восстанавливаем. Или создаём новые, обходные пути. И так обучаем ребёнка. Ведь мозг как компьютер. Иногда в нём «вылетают драйверы» для речи. Обычная логопедия пытается переустановить программу старыми методами. А мы сначала чиним «микросхемы» у дети с задержкой речевого развития, с расстройствами аутистического спектра, с ограниченными возможностями здоровья. Мы помогаем тем, где обычный детсадиковский логопед разводит руками.Елена Полякова остается единственным специалистом в Ельце по запуску речи. За этим термином — дети, которые в три, четыре, пять лет не выговаривают даже слов «мама» или «дай». Через три месяца регулярных занятий по новым методикам они начинают говорить.— Пытаемся расшириться, но не можем найти сотрудников, — вздыхает Полякова. — Вот была у нас девочка, стажировалась полгода — не выдержала. Нет горящих глаз. Почему так? Проще работать в государственной системе. Пришел в восемь, ушел в пять, зарплата гарантированная, завтрашний день понятен. А здесь каждое занятие — индивидуальное.… Дипломы получили не только Кистер и Полякова. Ещё десять предпринимателей — из разных сфер, разных масштабов — стали финалистами Национальной премии «Золотой Меркурий» и конкурса «Мой добрый бизнес». Всем им жали руки, дарили цветы и торты, желали успехов в это нелегкое время.Лариса Шибина, завершая праздник, сказала то, что обычно не говорят на официальных мероприятиях:— Мы хотим, чтобы наш диалог вёлся постоянно. Чтобы мы слышали друг друга. И обязательно будем воплощать всё, что рождается в ваших головах и сердцах.