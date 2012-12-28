Скоро в школу: для липчан работает «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров
В Липецкой области стихнут дожди и потеплеет до +27
В выходные дни тепло вернется, но уже в понедельник резко похолодает.
Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что в пределах нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Ночью на улице от +9 до +14 градусов, днем — от +22 до +27.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от +11 до +13 градусов, днем — от +23 до +25.
День 15 августа стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 6 градусов тепла.
