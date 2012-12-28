Все новости
Погода в Липецке
81
17 минут назад

В Липецкой области стихнут дожди и потеплеет до +27

В выходные дни тепло вернется, но уже в понедельник резко похолодает.

16 и 17 августа территория Липецкой области окажется под влиянием западного антициклона, существенных осадков не ожидается. 18 августа через регион пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди, температура воздуха понизится. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Ночью на улице от +9 до +14 градусов, днем — от +22 до +27. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от +11 до +13 градусов, днем — от +23 до +25.

День 15 августа стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 6 градусов тепла. 

дожди
потепление
0
0
0
0
0

