Сосед пришел в гости к 45-летней женщине и обчистил её сумку

Пропали 20 000 рублей.

19 мая в Липецком округе в полицию обратилась 45-летняя женщина, у которой украли 20 000 рублей. Кража раскрыта: подозревают живущего неподалеку 36-летнего знакомого потерпевшей.«По данным следствия, мужчина пришел в гости к женщине. Когда та отвлеклась, он открыл ее сумку и украл 20 000 рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой – до пяти лет лишения свободы.