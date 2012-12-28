Сегодня в Липецке: отпуск у моря многим не по карману, как выбрать начальника, чтобы зарабатывать больше

Нас ждут состязания эрудитов, песня на французском языке и очередной слом стереотипов.

В Липецке не так уж и жарко – от +15 до +20 градусов, довершат картину кратковременные дожди, местами – с грозами. При грозе возможны порыва ветра местамми до 15-20 метров в секунду. Что же – люблю грозу в начале мая.… Да и в конце…









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





















С 9:00 до 14:00 обесточат:

- ул. Московская, 6а, 109а.









В 14:00 в Городском молодёжном центре (ул. Гагарина, 35) состоится финальная игра сезона Студенческой квиз-лиги (18+).













Фото vk.com/gmz48

В 18:00 любителей приключений ждут в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) для участие в игре «В поисках капитана Гранта» (6+).









В 18:00 в ДК «Рудничный» театр-студия «Тет-А-Тет» приглашает на спектакль «Приключения попугая Кеши» (6+).









"Свободу попугаям!", короче...

В 18:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) любительский театральный коллектив «Зеркало» представит литературно-музыкальную постановку «Золото и любовь» по юмористическим новеллам О. Генри (12+).









Фото vk.com/lib48ru

В 18:00 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. заводская,9 корп.2, 3-й этаж) покажут не просто спектакль, а терапевтический перфоманс от Анастасии Соколовой «Моё обретение» (16+).









Анастасия Соколова, фото vk.com/sokolnrj

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится очередная майская игра интеллектуального клуба «Эрудитариум» (12+).









Фото vk.com/vbiblioteku









Россияне с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц чаще называют своих управленцев строгими – 29%, чем опрошенные, зарабатывающие меньше, среди последних таких 22-25%. Выходит, под руководством начальников-людоедов подчинённые зарабатывают больше?

Лишь 25% липчан смогут позволить себе летом путешествия по России, в том числе к морю. За границу отправятся 5%, выяснили в SuperJob.









- ул. Белянского, 1, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;- ул. Бехтеева, 1, 3, 5, 7 ,9, 4, 6, 10;- ул. Валентины Терешковой, 31, 31а/1, 31а/2, 33, стр. 33в, 37, 37/1, 37а/515;- ул. Военный городок, 1/17, 1/196, 12, 14, 15, 16, 19, 19б, 20, 27, 27а, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 163;- ул. Замятина, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5;- ул. Игнатьева, 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 36;- ул. Липецк-2, 23, 81, 186;- ул. Льва Толстого, 46;- ул. Политехническая, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13;- ул. Славянова, 1, 2, 3.В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Буденного, Индустриальной, Зоологической, Небесной, Полярной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового, коттеджного посёлка «Университетской».В селе Сырском отключат холодную воду на улицах Калинина и Пролетарской.С 8:00 до 16:00 погаснут лампочки:- ул. З. Космодемьянской, 1а;- ул. Фурманова, 2а;- пр-д Осенний, 1а, 1в, 1г, 1к, 3в.С 9:00 до 12:00 накроет мраком:- ул. Московская, 49/1, 53/1, 57а, 57б.9:00 до 17:00 пройдёт основная часть отключений:- ул. Амурская, 1, 2, 3, 4, 5;- ул. Гайдара, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а;- ул. Промышленная, 7;- ул. П.А. Папина, 1, 2, 3, 3б;- ул. Студенческий городок, 1, 2, 15, 16;- ул. Ангарская, 11, 22а;- ул. Детская, 10, 12, 14, 15а, 16;- пер. Рудный, 2, 4, 6, 7, 9, 9а, 13, 15, 17, 17а;- Садоводчество «Дачный 3», 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 889, 971, 1047;- Садоводчество «Дачный 4», 1001, 1129а, 1195, 1275, 1340;- Садоводчество «Дачный 5».Ссылка на приложение, которое всегда нужно иметь под рукой, чтобы не застрять на улице в разгар рабочего дня в пробке.Состязание тех, кто быстрее соображает, шире мыслит и круче держит удар. Обещают холодный расчёт, горячие споры и правильные ответы на грани фола.В 14:00 в библиотеке им. П.И.Бартенева (ул. Ленина, 31) пройдёт очередное занятие проекта «Фотолаб» – лекция «Фотография: ломай правила осознанно»Лекцию проведёт Елена Золотарёва, победительница конкурса креативных индустрий, которая расскажет о правильной композиции, творческом подходе и разберёт типичные ошибки новичков.Настольная игра по мотивам романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Рекомендуемый возраст участников: 10-13 летНа сцене оживёт история, которая остроумно и с лёгким юмором размышляет о дружбе, свободе выбора и извечном стремлении искать счастье «где-то там» — за пределами привычного мира.В основу постановки легли истории «Из любви к искусству», «Русские соболя», «Пока ждет автомобиль». А завершит вечер песня Ива Монтана «Опавшие листья» на французском языке.Вход свободный.Фишка в том, что участником действия может стать любой гость мероприятия. Рассказ о том, что иногда человеку нужно совсем немного, чтобы изменить направление собственной жизни: случайно услышанная фраза, чужая история, чьё-то когда-то невозможное «я смог».Приглашают команды от 2 до 7 человек. Призами станет не обёртка от конфетки и причёска ведущего, а поощрения от солидных творческих организаций – Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н.Толстого и Липецкой государственной филармонии. В общем - оно того стоит.Всего 6% липчан признались SuperJob, что показывают лучшие результаты под жестким контролем начальника. 3 из 4 утверждают, что работают продуктивнее, если контроль отсутствует.Летний отпуск запланирован у 61% работающих. Пятая часть (19%) вообще никуда не поедет, а проведет все дни дома.