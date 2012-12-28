В Липецке ищут подрядчиков для капремонта 49-й и 51-й школ

Первой из них — 56 лет, второй — 52 года.

Управление строительства администрации Липецка объявило о поиске подрядчиков на капремонт двух школ: 49-й 1969 года постройки и 51-й, возведенной в 1973 году.Смета для обновления 49-й школы, расположенной на улице Вермишева, 16 обсчитана в 178 116 703 рубля. Начальная цена апгрейд 51-й школы на улице Московской, 51а, определена в 153 016 935 рублей. Первое образовательное учреждение должно быть отремонтировано к – 31 декабря 2026 года, второе — к 30 августа. В департаменте образования надеются, что подрядчики, как обычно, сдадут объекты раньше обозначенных дат.