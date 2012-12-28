Все новости
Ребенок получил тяжелые ожоги от борщевика в Липецкой области
Происшествия
Опасные закрутки: после приготовления варенья липчанин оказался в больнице
Здоровье
Цены на бензин скакнули вверх
Экономика
Машина поехала в гараже во время ремонта: мужчину придавило к стене
Происшествия
24-летний липчанин жестоко избил сотрудников магазина из-за кофе и жвачки
Происшествия
Над обновленным монументом на площади Героев в Липецке будет чистое небо
Общество
Фотография в телефоне довела 23-летнего липчанина до суда
Происшествия
Получившая отсрочку наказания за наркотики молодая мать наступила на те же грабли
Происшествия
Липецкая вечЁрка: исповедь жены депутата, 19-килограммовая опухоль и ремонт памятника
Общество
Мусорный бункер загорелся на грузовике
Происшествия
59-летняя ельчанка перевела мошенникам почти миллион рублей
Происшествия
Пенсионерка забыла в открытой машине ключи: «Ладу» тут же угнали
Происшествия
«И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта»!
Общество
26-летняя женщина-водитель улетела в подсолнечное поле
Происшествия
Липецкстат: за неделю подорожали мясо, подешевели овощи и яйца
Экономика
Больше не на «М»: у жителей липецкого анклава появился переход через железнодорожные пути
Общество
В двойном столкновении на улице Циолковского пострадала 33-летняя женщина
Происшествия
В Липецке горел «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
В Липецке ищут подрядчиков для капремонта 49-й и 51-й школ
Общество
В Становом похоронили погибшего на СВО односельчанина
Общество
Общество
288
46 минут назад

В Липецке ищут подрядчиков для капремонта 49-й и 51-й школ

Первой из них — 56 лет, второй — 52 года.

Управление строительства администрации Липецка объявило о поиске подрядчиков на капремонт двух школ: 49-й 1969 года постройки и 51-й, возведенной в 1973 году.

Смета для обновления 49-й школы, расположенной на улице Вермишева, 16 обсчитана в 178 116 703 рубля. Начальная цена апгрейд 51-й школы на улице Московской, 51а, определена в 153 016 935 рублей. Первое образовательное учреждение должно быть отремонтировано к – 31 декабря 2026 года, второе — к 30 августа. В департаменте образования надеются, что подрядчики, как обычно, сдадут объекты раньше обозначенных дат.

фото: https://sc49lipetsk

ремонт школ
