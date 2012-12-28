В Липецкой области уже 1681 человек пострадал от укусов клещей

От клещей пострадал 661 ребенок.

По поводу присасывания клещей в медицинские организации Липецкой области обратился уже 1681 человек, в том числе 661 ребенок.Поражённость доставленных для исследования в лаборатории клещей, снятых с людей, иксодовым клещевым боррелиозом составила 15,7%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 7,3%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,4%.В 71,2% случаев присасывание клещей произошло на территории домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на людей на природе (13,8%), в садоводческих товариществах (5,5%), на кладбищах (2,1%), в парках (2,7%) и прочих местах (4,7%).Напомним, в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы, Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.