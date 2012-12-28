24-летний липчанин жестоко избил сотрудников магазина из-за кофе и жвачки

Ограбление записали камеры наблюдения.

Советский районный суд арестовал 24-летнего липчанина по подозрению в ограблении магазина на улице Космонавтов.«Посетитель взял с открытого стеллажа кофе и упаковки с жевательной резинкой и, не оплатив товар, направился к выходу, однако был замечен сотрудником охраны. При попытке задержания мужчина нанёс сотрудникам магазина многочисленные удары, после чего скрылся. Потерпевшим потребовалась медицинская помощь», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Ущерб превысил 4700 рублей. Отделом полиции № 8 возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж». Следствие не исключает и другие возможные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.