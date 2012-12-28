Все новости
Происшествия
1916
сегодня, 09:30
13

24-летний липчанин жестоко избил сотрудников магазина из-за кофе и жвачки

Ограбление записали камеры наблюдения.

Советский районный суд арестовал 24-летнего липчанина по подозрению в ограблении магазина на улице Космонавтов.

«Посетитель взял с открытого стеллажа кофе и упаковки с жевательной резинкой и, не оплатив товар, направился к выходу, однако был замечен сотрудником охраны. При попытке задержания мужчина нанёс сотрудникам магазина многочисленные удары, после чего скрылся. Потерпевшим потребовалась медицинская помощь», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Ущерб превысил 4700 рублей. Отделом полиции № 8 возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж». Следствие не исключает и другие возможные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.
Комментарии (13)

Лиза
13 минут назад
Сила есть, ума не надо.
житель
40 минут назад
а меня в детстве в церковь водили ...
нигилист
15 минут назад
Сочувствую, дружище..;(
Сокол
54 минуты назад
А нанесение телесных повреждений разве ни под какую статью не попадает?
q
59 минут назад
Разложили товар в открытом доступе. Спишут.
Жесть
18 минут назад
Где же так списывали, вешают недостачу на сотрудников магазина, к Вашему сведению???!!! Во всех магазинах товар на витринах и в открытом доступе, что надо воровать?! Странные у Вас выводы!!!(((
Александр Н.
сегодня, 10:04
Совсем маргиналов страх потеряли.
Дерсу
сегодня, 10:03
А что не разбой?
И
39 минут назад
Разбой - это с оружием или предметом, используемым в качестве оружия
Дерсу
14 минут назад
Разбой - это с оружием или предметом, используемым в качестве оружия Он сам оружие: жестоко избил двоих.
Сокол
сегодня, 09:57
А нанесение телесных повреждений разве ни под какую статью не попадает?
Зося
сегодня, 09:55
Хорошие парни гибнут, быдло травит людям жизнь наркоманы не дают спать соседям, быдло нападает на людей грабит ворует шляется по ночам.
нквд
сегодня, 09:51
Заработал срок, "герой" с подрезанными крыльями
