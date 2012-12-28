Сегодня в Липецке: на маршрут выйдут большие автобусы, горожане рассказали, что им мешает быть здоровыми
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Происшествия
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сегодня, 17:00
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Ребенок пострадал в столкновении автобуса и кроссовера
От удара у автобуса вылетело лобовое стекло.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в 13:55 у дома №43 по улице Минской столкнулись автомобиль «Ликсанг» под управлением 49-летнего водителя и автобус «Мерседес» 345-го маршрута под управлением 42-летнего водителя.
«В результате ДТП 8-летняя пассажирка автобуса с травмами доставлена в медицинское учреждение. По данному аварии проводится проверка. Окончательные причины и условия столкновения будут установлены в ходе расследования. Движение на данном участке автодороги частично ограничено», — рассказали в полиции.
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