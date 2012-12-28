Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейных мастерских в 51 регионе, включая Липецкую область
Общество
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сегодня, 15:18
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Еще одна остановка повреждена на Орловском шоссе
В пресс-службе-мэрии сообщили, что уже готовят документы для обращения в полицию.
Напомним, с начала года в Липецке разбиsn 36 стекол в остановочных павильонах. Одно такое стекло стоит около 12 тысяч рублей.
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