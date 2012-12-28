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Общество
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сегодня, 15:11
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Очередная остановка разбита в Липецке
Разбитое на остановке «Швейная фирма» стекло стало 36-м с начала года.
«Сейчас ведомство готовит заявление в правоохранительные органы. Заменить разбитое стекло должны до конца месяца. Сроки обусловлены необходимостью заказа и поставки стекла», — рассказали в мэрии.
Также в администрации Липецка отметили, что стоимость одного такого стекла — порядка 12 тысяч рублей. С начала года вандалы разбили 36 стекол в остановочных павильонах.
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