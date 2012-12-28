Очередная остановка разбита в Липецке

Разбитое на остановке «Швейная фирма» стекло стало 36-м с начала года.



Утром в Липецке сотрудники управления благоустройства во время уборки заметили разбитое стекло в остановочном павильоне «Швейная фирма».«Сейчас ведомство готовит заявление в правоохранительные органы. Заменить разбитое стекло должны до конца месяца. Сроки обусловлены необходимостью заказа и поставки стекла», — рассказали в мэрии.Также в администрации Липецка отметили, что стоимость одного такого стекла — порядка 12 тысяч рублей. С начала года вандалы разбили 36 стекол в остановочных павильонах.