Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе
Общество
Дело о жестоком убийстве психолога Елены Гладких передано в суд
Происшествия
Годовалый мальчик попал под машину 27-летнего водителя
Происшествия
Южный циклон принесет в Липецкую область дожди и град
Погода в Липецке
В Ельце и нескольких районах уже красный уровень
Происшествия
В Военном городке и Матырском отключат холодную воду
Общество
Во время ночного ливня пятиэтажный дом протек сверху донизу
Общество
Один из мостов на трассе «Липецк — Чаплыгин» закроют до следующего года
Общество
Отец и сын порыбачили на уголовное дело
Происшествия
73-летняя липчанка перевела мошенникам 2,4 миллиона рублей
Происшествия
Читать все
Еще одна остановка повреждена на Орловском шоссе
Общество
На маршруте № 332 поменяют автобусы
Общество
Отец и сын порыбачили на уголовное дело
Происшествия
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
Евгений Гришковец устроит в Липецке Винни-Пуховские чтения
Общество
Из Липецка до Задонска через шесть храмов пройдёт крестный ход
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейных мастерских в 51 регионе, включая Липецкую область
Происшествия
Очередная остановка разбита в Липецке
Общество
Найденные под Усманью мины времён Великой Отечественной войны уничтожены
Происшествия
За месяц произошло семь ДТП с подростками-мотоциклистами
Происшествия
Читать все
Общество
605
сегодня, 15:11
3

Очередная остановка разбита в Липецке

Разбитое на остановке «Швейная фирма» стекло стало 36-м с начала года.

Утром в Липецке сотрудники управления благоустройства во время уборки заметили разбитое стекло в остановочном павильоне «Швейная фирма». 

«Сейчас ведомство готовит заявление в правоохранительные органы. Заменить разбитое стекло  должны до конца месяца. Сроки обусловлены необходимостью заказа и поставки стекла», — рассказали в мэрии.

Также в администрации Липецка отметили, что стоимость одного такого стекла — порядка 12 тысяч рублей. С начала года вандалы разбили 36 стекол в остановочных павильонах.
вандализм
остановка
0
1
5
0
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Савелий
4 минуты назад
Ну не доросли липчане до таких остановок. Лет через 50 может..
Ответить
Меня тоже это интересует
33 минуты назад
Это что эпидемия или заказ.
Ответить
Нормальный
сегодня, 15:23
Вместо траты денег на стекла, поиск вандалов и все это по кругу, поставьте остановки в виде буквы Т, без всяких стекол. Такая форма будет проветриваться со всех сторон, вмещать достаточное количество людей и сидя и стоя и потребует только сдирания листовок и наклеек со стоек.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить