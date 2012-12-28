Тяжелобольному подростку медики отказывали в ведении препарата стоимостью 24 миллиона рублей на дому
В соседней области в результате атаки БПЛА разрушен дом, а у нас – желтый уровень держался всю ночь
Тяжелобольному подростку медики отказывали в ведении препарата стоимостью 24 миллиона рублей на дому
В соседней области в результате атаки БПЛА разрушен дом, а у нас – желтый уровень держался всю ночь
Общество
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41 минуту назад
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75-летний водитель на «Таврии» сбил женщину на пешеходном переходе
Старая гвардия на ретро-авто по-прежнему в деле.
В 6:55 59-летняя женщина торопилась по своим делам, ничего не нарушала и переходила дорогу строго по пешеходному переходу. Мимо ехал 75 летний водитель на раритетном авто «ЗАЗ-2102», который тоже куда-то спешил. В результате автомобиль буквально снёс даму прямо на зебре.
«ЗАЗ-2102» - известный в народе, как «Таврия» - автомобиль из СССР, чуть более «родственник» классического «Запорожца». Обе модели выпускались на Запорожском автомобильном заводе.
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