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В Усманском районе утонул мужчина
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21-летний ельчанин угонял из гаражей автомобили и воровал удочки
Происшествия
В соседней области в результате атаки БПЛА разрушен дом, а у нас – желтый уровень держался всю ночь
Общество
75-летний водитель на «Таврии» сбил женщину на пешеходном переходе
Общество
В Липецкой области сухо и до +30
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В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Общество
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Общество
383
41 минуту назад
3

75-летний водитель на «Таврии» сбил женщину на пешеходном переходе

Старая гвардия на ретро-авто по-прежнему в деле.

Привычка рано вставать в воскресенье обернулась ДТП в Лебедяни напротив дома №2 на улице Тульской.

В 6:55 59-летняя женщина торопилась по своим делам, ничего не нарушала и переходила дорогу строго по пешеходному переходу. Мимо ехал 75 летний водитель на раритетном авто «ЗАЗ-2102», который тоже куда-то спешил. В результате автомобиль буквально снёс даму прямо на зебре.

«ЗАЗ-2102» - известный в народе, как «Таврия» - автомобиль из СССР, чуть более «родственник» классического «Запорожца». Обе модели выпускались на Запорожском автомобильном заводе.

Как сообщили в ГИБДД, пострадавшая доставлена в больницу с травмами. По факту ДТП проводится проверка.
Авария
ДТП
«Запорожец»
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Домашний козлик
14 минут назад
На улице вообще кроме этих двоих были ещё люди?
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алкаш
22 минуты назад
в 6-55 ?? Я раньше 11 не просыпаюсь
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"Таврия"
24 минуты назад
гораздо моложе тазов. Почему- то они автора не удивляют.
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