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сегодня, 11:53
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«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды

Так обманули 62-летнего ельчанина. А в Липецке 68-летняя пенсионерка лишилась 481 000 рублей, поговорив с сотрудниками «телефонной компании» и «военной прокуратуры».

В Елецком районе 62-летнему мужчине позвонили и сообщили, что срок действия его полиса обязательного медицинского страхования истёк. Мужчина по телефону стал предпринимать действия по переоформлению полиса. Но тут выяснилось, что доступ к его персональным данным получили мошенники, и нужно срочно спасать свои сбережения. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ельчанин перевёл на так называемый «безопасный счёт» 200 000 рублей.

27-летняя ельчанка после общения в Telegram отправила на «безопасный счёт» 175 000 рублей.

Также в Ельце 19-летняя студентка пообщалась с «сотрудником Центробанка» сразу в двух мессенджерах и перевела на «безопасный счёт» 60 000 рублей, в том числе 20 000 рублей — это её собственные средства, а ещё 40 000 девушка взяла в кредит.

А в Липецке 68-летняя пенсионерка поверила «сотруднику телефонной компании». После его звонка к обману подключился «сотрудник военной прокуратуры» и напугал женщину уголовной ответственностью — нужно было срочно задекларировать все свои деньги. В результате пенсионерка лишилась 481 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Кристина
41 минуту назад
Особенно умиляют 20-летние... Ничем не интересуются, ничего не знают... Как вообще выживают?
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Бабка Первая
сегодня, 12:16
(с) "Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно..." Жителей заколдованного дикого леса меньше не становится.
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