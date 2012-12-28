«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды

Так обманули 62-летнего ельчанина. А в Липецке 68-летняя пенсионерка лишилась 481 000 рублей, поговорив с сотрудниками «телефонной компании» и «военной прокуратуры».

В Елецком районе 62-летнему мужчине позвонили и сообщили, что срок действия его полиса обязательного медицинского страхования истёк. Мужчина по телефону стал предпринимать действия по переоформлению полиса. Но тут выяснилось, что доступ к его персональным данным получили мошенники, и нужно срочно спасать свои сбережения. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ельчанин перевёл на так называемый «безопасный счёт» 200 000 рублей.27-летняя ельчанка после общения в Telegram отправила на «безопасный счёт» 175 000 рублей.Также в Ельце 19-летняя студентка пообщалась с «сотрудником Центробанка» сразу в двух мессенджерах и перевела на «безопасный счёт» 60 000 рублей, в том числе 20 000 рублей — это её собственные средства, а ещё 40 000 девушка взяла в кредит.А в Липецке 68-летняя пенсионерка поверила «сотруднику телефонной компании». После его звонка к обману подключился «сотрудник военной прокуратуры» и напугал женщину уголовной ответственностью — нужно было срочно задекларировать все свои деньги. В результате пенсионерка лишилась 481 000 рублей.