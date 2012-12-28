Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной
Спорт
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31 минуту назад
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Самый необычный артист России споёт перед матчем «Металлурга»
Ролики слепого музыканта собирают миллионы просмотров, а ещё – он играет в футбол за сборную России.
Куклин приедет в Липецк, чтобы выступить в финальном турнире кубка России по футболу среди слепых, где будет защищать цвета сборной Москвы. Андрей – один из ведущих незрячих футболистов страны, мастер спорта, 2-кратный чемпион России, лучший бомбардир чемпионата России-2018, игрок национальной сборной.
Как рассказали GOROD48 в ФК «Металлург», возле главного входа на стадион установят сцену, услышать хиты гостя сможет любой желающий. Выступление начнётся за час до футбольного матча – в 16:00. В перерывах между песнями Куклин будет фотографироваться с желающими и всем-всем раздаст автографы.
Фото vk.comи из архива Андрея Куклина
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