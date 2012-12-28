Самый необычный артист России споёт перед матчем «Металлурга»

Ролики слепого музыканта собирают миллионы просмотров, а ещё – он играет в футбол за сборную России.

Куклин приедет в Липецк, чтобы выступить в финальном турнире кубка России по футболу среди слепых, где будет защищать цвета сборной Москвы. Андрей – один из ведущих незрячих футболистов страны, мастер спорта, 2-кратный чемпион России, лучший бомбардир чемпионата России-2018, игрок национальной сборной.















Как рассказали GOROD48 в ФК «Металлург», возле главного входа на стадион установят сцену, услышать хиты гостя сможет любой желающий. Выступление начнётся за час до футбольного матча – в 16:00. В перерывах между песнями Куклин будет фотографироваться с желающими и всем-всем раздаст автографы.







Фото vk.comи из архива Андрея Куклина

Популярный среди молодёжи автор и исполнитель собственных песен, тиктокер и футболист Андрей Куклин бесплатно выступит 2 августа перед матчем «Металлурга» и волгоградского «Ротора-2».В три года уроженец Марий-Эл начал терять зрение, но, по его словам, не утратил способности радоваться всему подряд, научился играть на гитаре, блистать на футбольном поле и т.д. Он даже умудряется снимать и монтировать видеоролики, которые в Tik-Tok собирают миллионы просмотров. Куклина приглашали и на телешоу каналов «Россия-2» и «Пятница».