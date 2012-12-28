Дело врача ушло в суд: нарколога обвиняют в служебном подлоге с выпиской психотропных препаратов
Пока коммунисты реставрируют обветшавшего Ленина, на его место водрузили символ капитализма
Пенсионерка отправила на 17 электронных кошельков более 270 000 рублей — деньги должны вернуть
Общество
36
17 минут назад
ФКР установит 175 современных лифтов в 2027 году
В 2026 году в Липецке и Ельце заменили 77 подъёмников в 27 многоквартирных домах. Работы проводились в домах, где лифтовое оборудование выработало нормативный срок эксплуатации, и позволили повысить качество жизни для 10 тысяч жителей.
Грузоподъёмность новых лифтов останется прежней – от 400 до 630 кг, а скорость движения — до 1 м/с. При замене подрядные организации устанавливают не только стандартные элементы — двери шахты, кабины и шкафы управления — но и полный пакет современных систем безопасности. В него входят надёжные замки дверей шахт, ограничители скорости, ловители и буферы. Микропроцессорная система обеспечит точную остановку кабины, а инфракрасная защита будет действовать по всей высоте дверного проёма.
По регламенту Таможенного союза, до 2030 года всё лифтовое хозяйство, выработавшее нормативный срок, подлежит обязательной замене. Это требование распространяется, в том числе на дома, формирующие фонд капитального ремонта на специальных счётах. Замена должна быть выполнена в сроки, утверждённые региональной программой.
0
0
0
0
0