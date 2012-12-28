В Липецкой области впервые за долгое время выявлена фальшивая сторублевка

А всего обнаружено 23 поддельных купюры.

В первом полугодии в банковском секторе Липецкой области было обнаружено 23 поддельных купюры.«По сравнению с тем же периодом прошлого года количество фальшивок снизилось на 8 штук. Поддельных пятитысячных банкнот вывели из обращения почти в два раза меньше, чем год назад — 13 штук. Также эксперты банков нашли 8 поддельных тысячерублевых и одну двухтысячную банкноту. Кроме того, обнаружена фальшивая сторублевка: годом ранее подделок такого номинала не было выявлено», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Липчанам напоминают: проверить банкноты на подлинность можно самостоятельно. Достаточно найти на купюре минимум три защитных элемента, определяемых на просвет, ощупь и при наклоне. Например, на просвет можно увидеть водяной знак и защитную нить, а на ощупь — почувствовать рельефные метки и надпись «Билет Банка России». Если поворачивать банкноту под острым углом, на ней заметны скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры.