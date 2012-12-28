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сегодня, 09:33
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В Липецкой области впервые за долгое время выявлена фальшивая сторублевка

А всего обнаружено 23 поддельных купюры.

В первом полугодии в банковском секторе Липецкой области было обнаружено 23 поддельных купюры.

«По сравнению с тем же периодом прошлого года количество фальшивок снизилось на 8 штук. Поддельных пятитысячных банкнот вывели из обращения почти в два раза меньше, чем год назад — 13 штук. Также эксперты банков нашли 8 поддельных тысячерублевых и одну двухтысячную банкноту. Кроме того, обнаружена фальшивая сторублевка: годом ранее подделок такого номинала не было выявлено», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.

Липчанам напоминают: проверить банкноты на подлинность можно самостоятельно. Достаточно найти на купюре минимум три защитных элемента, определяемых на просвет, ощупь и при наклоне. Например, на просвет можно увидеть водяной знак и защитную нить, а на ощупь — почувствовать рельефные метки и надпись «Билет Банка России». Если поворачивать банкноту под острым углом, на ней заметны скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры.
фальшивомонетчики
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Ха
26 минут назад
На принтере тратятся время и деньги? Да не смешите мои подковы. Мелкий номинал редко кто проверяет, потому его и печатают.
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Хммм
41 минуту назад
Странно, кому стольник понадобился, тратить на него время и деньги, его себестоимость в разы меньше затрат...
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Ну
43 минуты назад
Водяной знак, защитная нить и уж тем более рельефные метки тоже легко подделываются. А вот скрытые изображения и радужные полосы-цифры редко подделывают.
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Учёный из училища
25 минут назад
Вот сразу видно, что профессионал писал отзыв! Признайся, стольник ты нарисовал? Признайся, тебе меньше дадут срок за чистосердечное!
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САИ
50 минут назад
Это курсовая работа студентов пед. университета, специальность учитель черченмя и рисования!
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Это
32 минуты назад
Раньше рисовали, последние лет 20 их печатают на цветном принтере, добавляя "элементы защиты" вроде водяного знака между бумажками и прострочки голограмной полоской, взятой с любой упаковки от семечек, орешков. Но чаще с этим не морочатся, а просто пачкают и затирают фальшивки, типа купюра старая.
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