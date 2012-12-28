Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Происшествия
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сегодня, 10:36
Два жилых дома горели в Липецкой области
Огонь успел повредить внутреннюю отделку помещения на одном квадратном метре.
В селе Становое днем в результате возгорания в жилом доме повреждена внутренняя отделка, мебель и вещи на 40 квадратных метрах.
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