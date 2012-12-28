Два жилых дома горели в Липецкой области

Утром 24 июля в селе Заречное Тербунского района возник пожар в топочной комнате жилого дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Огонь успел повредить внутреннюю отделку помещения на одном квадратном метре.В селе Становое днем в результате возгорания в жилом доме повреждена внутренняя отделка, мебель и вещи на 40 квадратных метрах.