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Общество
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сегодня, 19:33
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
С неудобствами из-за отсутствия холодной воды 25 июля столкнутся жители центральной части города – причиной отключения станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
25 июля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ в городском электросетевом комплексе будет временно приостановлена подача электроэнергии потребителям: с 09:00 до 17:00 – ремонтные работы: ул. Геологическая, д. 1, 2, 2а, 4, 7; ул. Детская, д. 1а, 7; ул. Металлистов, д. 1, 3, 4, 5; ул. Монтажников, д. 2а, 6, 6а; ул. Юношеская, д. 10, 13; ул. Индустриальная; пр-кт Победы д. 101, 103, 91, 91а, 93, 93а, 93б, 95; ул. Сырская, д. 100, 48, 50, 94, 94а, 96;
С09:00 до 16:00 – ремонтные работы: ул. 20 Партсъезда; ул. Дарвина; ул. им. Димитрова; ул. им. Чапаева; ул. К.Маркса, д. 30, 31; ул. Красная; ул. Ленина, д. 42; ул. Маяковского; ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141/1, 153, 154, 154б, 156; ул. Студеновская; ул. Энергетическая.
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