Сильный ветер повалил в Липецке восемь деревьев

Спасатели предупредили водителей, чтобы те не парковали машины рядом с крупными деревьями.

Накануне в Липецке сильный ветер повалил восемь деревьев на улицах Ковалева, Гагарина, 82, Станционной, 60, Демократической, 32; ХХ Партсъезда, 22, Пожарского, 1 Кротевича и в поселке Новая Жизнь.«Спасатели оперативно устранили последствия: произвели опиловку и обеспечили свободный проезд транспорту», - сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка и напомнили водителям, что опасно парковать автомобили рядом с крупными деревьями и линиями электропередач.