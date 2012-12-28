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Общество
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сегодня, 09:54
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Сильный ветер повалил в Липецке восемь деревьев
Спасатели предупредили водителей, чтобы те не парковали машины рядом с крупными деревьями.
«Спасатели оперативно устранили последствия: произвели опиловку и обеспечили свободный проезд транспорту», - сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка и напомнили водителям, что опасно парковать автомобили рядом с крупными деревьями и линиями электропередач.
Фото: пресс-служба управления по делам ГО и ЧС Липецка
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