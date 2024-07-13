Сегодня в Липецке: проблемы с автобусами, шоу на балалайке и кого выручает дружба с начальством

Все что нужно знать про наступивший четверг.

Погода стандартная для самого жаркого месяца лета в этом году: 25-27 градусов, кратковременные дожди и грозы.



























С сегодняшнего дня АО «Добринское АТП» прекращает выполнять рейсы в Липецк. Жителям Добрински остаётся добираться до областного центра только на автобусах липецкого перевозчика, они будут ходить всего дважды в сутки: из райцентра в Липецк в 9:30 и 17:20, в обратном направлении в 6:50 и 15:00.









«Сейчас прорабатываем вопрос о возобновлении рейсов «Добринка-Липецк». Однако, процесс это не быстрый, как только решение будет найдено — сообщим», — пояснили в региональном министерстве дорог и транспорта.

В этом году исполнилось 45 лет со дня смерти Владимира Высоцкого, чьи песни до сих пор продолжают брать за душу. В Центре православной молодёжной культуры «Экклесиаст» (ул. Ушинского, 1) в 18:00 состоится вечер памяти (12+).













Популярная в своё время серия пластинок

Оригинальный концерт состоится в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) – музыкально-световое шоу на… балалайке (12+). Начало в 19:00.









Лауреат всероссийских и международных конкурсов москвич Михаил Кандауров не расставался с любимым инструментом даже в… Занзибаре, куда приехал по проекту Россотрудничества обучать местныю молодёжь игре на балалайке (бесценное умение в саванне). Гастролировал с сольными концертами в Германии, Швеции, Норвегии. Автор сочинений для балалайки и фортепиано, его композиции используются в кинофильме «Седьмой пробег по контуру земного шара» (режиссер — Виталий Суслин).









Помочь липчанам правильнее относиться к жизни и к себе поможет карьерный консультант и профориентатор взрослых Надежда Новикова. Возможно, кто-то после занятия найдёт своё призвание и круто изменит свою жизнь к лучшему.





Если друг оказался вдруг… начальником

24% липчан в опросе SuperJob оценили свои отношения с начальством как дружеские, а 62% —деловые.



В целом 45% опрошенных считают, что дружба с руководителем помогает рабочему процессу, а 33% — что мешает.









Сотрудники до 45 лет дружат с начальством чаще, чем те, кто старше. В положительном влиянии приятельства на рабочий процесс больше всего уверена молодежь и… граждане, зарабатывающие менее 50% рублей.



Если же речь идёт о повышении товарища, то 65% опрошенных считают это благом и для себя, поскольку стараются сохранить приятельские отношения. 16% считают, что это невозможно из-за субординации.

По четвергам традиционно на экраны кинотеатров выходят новые фильмы.



«Герои анекдотов». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Андрей Никифоров (16+).









«Смурфики в кино». США, 2025. Мультфильм. Режиссёр Крисс Миллер (6+).





Мстящий цирюльник пускает кровь в викторианском Лондоне. Новое воплощение знаменитой городской легенды.

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Дружбы, 32.Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Вильямса, Восточной, Гражданской, Грибоедова, Демократической, Добролюбова, Дружбы, К. Либкхнета, Ковалёва, Корсакова, Куйбышева, П. лумумбы, Производственной, Радищева, Репина, Сафонова, Свердлова, Свободный Сокол, Сурикова, Энтузиастов.Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Гости послушают песни, вспомнят роли в кино, начиная от капитана Жеглова, и в театре – Гамлет и остальные.Сегодня он докажет липчанам, что балалайка может звучать, как целый оркестр, исполнив многие современные композиции.В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) решили в 19:01 утроить практикум: «Как понять, что я хочу на самом деле, и что с этим делать?» (16+).Комедия о персонажах старых анекдотов, которые магическим образом перенеслись в реальный мир. Среди них – Вовочка, новый русский, тёща, чукча и т.д.Мария Горбань, Фёдор Лавров, Антон Богданов, Виктор Логинов.Когда Папу Смурфа таинственным образом похищают злые волшебники Разамель и Гаргамель, Смурфетта возглавляет команду Смурфов в миссии по спасению, отправившись в реальный мир. Смурфам вместе с новыми друзьями предстоит выяснить, в чём заключается их истинное предназначение, чтобы спасти мир.Станислав Концевич, Наталья Виноградова, Александр Новиков.Великобритания, 2025. Драма, триллер. Стивен М. СмитТерри Берд, Джо Дайсон, Александр Симкин.