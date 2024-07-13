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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: проблемы с автобусами, шоу на балалайке и кого выручает дружба с начальством

Все что нужно знать про наступивший четверг.

Какой июль без грозы

Погода стандартная для самого жаркого месяца лета в этом году: 25-27 градусов, кратковременные дожди и грозы.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Дружбы, 32.

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Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Вильямса, Восточной, Гражданской, Грибоедова, Демократической, Добролюбова, Дружбы, К. Либкхнета, Ковалёва, Корсакова, Куйбышева, П. лумумбы, Производственной, Радищева, Репина, Сафонова, Свердлова, Свободный Сокол, Сурикова, Энтузиастов.

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


До браться до Липецка из глубинки станет сложнее

С сегодняшнего дня АО «Добринское АТП» прекращает выполнять рейсы в Липецк. Жителям Добрински остаётся добираться до областного центра только на автобусах липецкого перевозчика, они будут ходить всего дважды в сутки: из райцентра в Липецк в 9:30 и 17:20, в обратном направлении в 6:50 и 15:00.

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«Сейчас прорабатываем вопрос о возобновлении рейсов «Добринка-Липецк». Однако, процесс это не быстрый, как только решение будет найдено — сообщим», — пояснили в региональном министерстве дорог и транспорта.

Памяти Высоцкого

В этом году исполнилось 45 лет со дня смерти Владимира Высоцкого, чьи песни до сих пор продолжают брать за душу. В Центре православной молодёжной культуры «Экклесиаст» (ул. Ушинского, 1) в 18:00 состоится вечер памяти (12+).

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Популярная в своё время серия пластинок

Гости послушают песни, вспомнят роли в кино, начиная от капитана Жеглова, и в театре – Гамлет и остальные.

Балалайка

Оригинальный концерт состоится в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) – музыкально-световое шоу на… балалайке (12+). Начало в 19:00.

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Лауреат всероссийских и международных конкурсов москвич Михаил Кандауров не расставался с любимым инструментом даже в… Занзибаре, куда приехал по проекту Россотрудничества обучать местныю молодёжь игре на балалайке (бесценное умение в саванне). Гастролировал с сольными концертами в Германии, Швеции, Норвегии. Автор сочинений для балалайки и фортепиано, его композиции используются в кинофильме «Седьмой пробег по контуру земного шара» (режиссер — Виталий Суслин).
Сегодня он докажет липчанам, что балалайка может звучать, как целый оркестр, исполнив многие современные композиции.

Разобраться в себе

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) решили в 19:01 утроить практикум: «Как понять, что я хочу на самом деле, и что с этим делать?» (16+).

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Надежда Новикова, фото vk.com

Помочь липчанам правильнее относиться к жизни и к себе поможет карьерный консультант и профориентатор взрослых Надежда Новикова. Возможно, кто-то после занятия найдёт своё призвание и круто изменит свою жизнь к лучшему.

Если друг оказался вдруг… начальником

24% липчан в опросе SuperJob оценили свои отношения с начальством как дружеские, а 62% —деловые.

В целом 45% опрошенных считают, что дружба с руководителем помогает рабочему процессу, а 33% — что мешает.

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Сотрудники до 45 лет дружат с начальством чаще, чем те, кто старше. В положительном влиянии приятельства на рабочий процесс больше всего уверена молодежь и… граждане, зарабатывающие менее 50% рублей.

Если же речь идёт о повышении товарища, то 65% опрошенных считают это благом и для себя, поскольку стараются сохранить приятельские отношения. 16% считают, что это невозможно из-за субординации.

Кинопремьеры

По четвергам традиционно на экраны кинотеатров выходят новые фильмы.

«Герои анекдотов». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Андрей Никифоров (16+).

Комедия о персонажах старых анекдотов, которые магическим образом перенеслись в реальный мир. Среди них – Вовочка, новый русский, тёща, чукча и т.д.

В ролях: Мария Горбань, Фёдор Лавров, Антон Богданов, Виктор Логинов.


«Смурфики в кино». США, 2025. Мультфильм. Режиссёр Крисс Миллер (6+).

Когда Папу Смурфа таинственным образом похищают злые волшебники Разамель и Гаргамель, Смурфетта возглавляет команду Смурфов в миссии по спасению, отправившись в реальный мир. Смурфам вместе с новыми друзьями предстоит выяснить, в чём заключается их истинное предназначение, чтобы спасти мир.

Роли дублировали: Станислав Концевич, Наталья Виноградова, Александр Новиков.


«Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение». Великобритания, 2025. Драма, триллер. Стивен М. Смит (18+).

Мстящий цирюльник пускает кровь в викторианском Лондоне. Новое воплощение знаменитой городской легенды.

В ролях: Терри Берд, Джо Дайсон, Александр Симкин.


Дорогие липчане! Новости идут в режиме нон-стоп. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
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Комментарии (3)

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Гость2
52 минуты назад
Друг начальника это хорошая зарплата и почёт не работая.
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сегодня, 12:53
Да, общественный транспорт в Липецке (и в области) - это песня!
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65+
сегодня, 09:47
24 микрорайон сидим без электричества если продукты испортятся хона живу 150₽ в день . Пойду обедать к мэру или к губернатору . Если они не способны наладить работу.
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