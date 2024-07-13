Липецкая вечЁрка: сбитый БПЛА, отмена автобусных рейсов и почему на окраинах города проблемы с водой
В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях
Сегодня в Липецке: проблемы с автобусами, шоу на балалайке и кого выручает дружба с начальством
Энергетики «Липецкэнерго» повышают надёжность электроснабжения в селе Сселки и посёлке Новоселкино
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: проблемы с автобусами, шоу на балалайке и кого выручает дружба с начальством
Все что нужно знать про наступивший четверг.
Погода стандартная для самого жаркого месяца лета в этом году: 25-27 градусов, кратковременные дожди и грозы.
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Дружбы, 32.
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
До браться до Липецка из глубинки станет сложнее
С сегодняшнего дня АО «Добринское АТП» прекращает выполнять рейсы в Липецк. Жителям Добрински остаётся добираться до областного центра только на автобусах липецкого перевозчика, они будут ходить всего дважды в сутки: из райцентра в Липецк в 9:30 и 17:20, в обратном направлении в 6:50 и 15:00.
«Сейчас прорабатываем вопрос о возобновлении рейсов «Добринка-Липецк». Однако, процесс это не быстрый, как только решение будет найдено — сообщим», — пояснили в региональном министерстве дорог и транспорта.
Памяти Высоцкого
В этом году исполнилось 45 лет со дня смерти Владимира Высоцкого, чьи песни до сих пор продолжают брать за душу. В Центре православной молодёжной культуры «Экклесиаст» (ул. Ушинского, 1) в 18:00 состоится вечер памяти (12+).
Популярная в своё время серия пластинок
Гости послушают песни, вспомнят роли в кино, начиная от капитана Жеглова, и в театре – Гамлет и остальные.
Балалайка
Оригинальный концерт состоится в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) – музыкально-световое шоу на… балалайке (12+). Начало в 19:00.
Лауреат всероссийских и международных конкурсов москвич Михаил Кандауров не расставался с любимым инструментом даже в… Занзибаре, куда приехал по проекту Россотрудничества обучать местныю молодёжь игре на балалайке (бесценное умение в саванне). Гастролировал с сольными концертами в Германии, Швеции, Норвегии. Автор сочинений для балалайки и фортепиано, его композиции используются в кинофильме «Седьмой пробег по контуру земного шара» (режиссер — Виталий Суслин).Сегодня он докажет липчанам, что балалайка может звучать, как целый оркестр, исполнив многие современные композиции.
Разобраться в себе
В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) решили в 19:01 утроить практикум: «Как понять, что я хочу на самом деле, и что с этим делать?» (16+).
Надежда Новикова, фото vk.com
Помочь липчанам правильнее относиться к жизни и к себе поможет карьерный консультант и профориентатор взрослых Надежда Новикова. Возможно, кто-то после занятия найдёт своё призвание и круто изменит свою жизнь к лучшему.
Если друг оказался вдруг… начальником
24% липчан в опросе SuperJob оценили свои отношения с начальством как дружеские, а 62% —деловые.
В целом 45% опрошенных считают, что дружба с руководителем помогает рабочему процессу, а 33% — что мешает.
Сотрудники до 45 лет дружат с начальством чаще, чем те, кто старше. В положительном влиянии приятельства на рабочий процесс больше всего уверена молодежь и… граждане, зарабатывающие менее 50% рублей.
Если же речь идёт о повышении товарища, то 65% опрошенных считают это благом и для себя, поскольку стараются сохранить приятельские отношения. 16% считают, что это невозможно из-за субординации.
Кинопремьеры
По четвергам традиционно на экраны кинотеатров выходят новые фильмы.
«Герои анекдотов». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Андрей Никифоров (16+).
В ролях: Мария Горбань, Фёдор Лавров, Антон Богданов, Виктор Логинов.
«Смурфики в кино». США, 2025. Мультфильм. Режиссёр Крисс Миллер (6+).
Когда Папу Смурфа таинственным образом похищают злые волшебники Разамель и Гаргамель, Смурфетта возглавляет команду Смурфов в миссии по спасению, отправившись в реальный мир. Смурфам вместе с новыми друзьями предстоит выяснить, в чём заключается их истинное предназначение, чтобы спасти мир.
Роли дублировали: Станислав Концевич, Наталья Виноградова, Александр Новиков.
«Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение». Великобритания, 2025. Драма, триллер. Стивен М. Смит (18+).
Мстящий цирюльник пускает кровь в викторианском Лондоне. Новое воплощение знаменитой городской легенды.
В ролях: Терри Берд, Джо Дайсон, Александр Симкин.
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