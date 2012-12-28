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Общество
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сегодня, 17:09
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Строительство «Туриста-2» не «разморозили»
Полицейские уверяют, что трещины в здании на улице Карла Маркса увеличились.
Представитель застройщика назвал обеспечительные меры необоснованными и сообщил, что из-за заморозки строительства приостановлено его финансирование. Геомониторинг стройки не выявил никаких отклонений. Кроме того, если застройщик прекратит заниматься водопонижением на стройплощадке, могут измениться фундаменты соседних зданий — полиции на улице Карла Маркса и Арбитражного суда на площади Петра.
Он также заявил, что нет никаких доказательств того, что трещины в здании полиции образовались именно из-за строительства ЖК. Представитель застройщика даже обратился к интернет-картам, на которых видны трещины в здании задолго до начала стройки. Добавив, что здание за последние 15 лет два раза ремонтировали.
Представитель УМВД России уверен — обеспечительные меры обоснованы. Ремонты здания никакого отношения к трещинам не имеют: первый был косметическим, во время второго менялись коммуникации. Здание же продолжает разрушаться, о чем свидетельствует соответствующий акт с фотографиями.
Застройщик не посчитал акт доказательством ухудшения состояния здания из-за строительства. На фотографиях нет даты, а документ составляли люди без специального строительного образования.
Суд решил отказать застройщику, стройка, пока идет тяжба, не возобновится. Но застройщик намерен обжаловать это решение.
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