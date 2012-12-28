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сегодня, 14:03
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Пятеро детей и подростков пострадали в авариях за пятницу и выходные дни

Трое из них госпитализированы.

11 июля в Липецке на улице Катукова 13-летний подросток на электросамокате сбил 11-летнюю девочку. Ее доставили в областную детскую больницу и  после оказания помощи отпустили.

Вечером пятницы на Боевом проезде в Липецке 22-летний водитель «Ниссана» сбил 8-летнюю велосипедистку. Девочке потребовалась медицинская помощь.

12 июля в Липецке на улице Стаханова вне зоны пешеходного перехода 14-летний подросток попал под «Шевроле Лачетти» 24-летнего водителя. Подросток госпитализирован.

13 июля в Добринском на дороге Воронеж - Тамбов 52-летний водитель «Лады-Весты», по предварительным сведениям, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой»44-летнего водителя. Водитель «Весты» погиб. В аварии пострадали водитель «Тойоты» и его пассажиры: 43-летняя женщина, 15-летний парень и 17-летняя девушка. Также травмы получила 38-летняя пассажирка «Лада-Веста». Все раненые госпитализированы.

В эти же сутки в Усманском районе на дороге Усмань- Девица- Крутченская Байгора 46-летний водитель «Лады-Гранты» допустил столкновение с мотоциклом «Минск» под управлением 16-летнего подростка. Юный мотоциклист доставлен в больницу.

авария
ДТП
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Комментарии (4)

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Максим
сегодня, 15:25
гаишник справа на фото раньше часто встречался в Липецке, всегда с улыбкой, но давно не видно )
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Скунс
сегодня, 15:22
Нужно запретить автомобили и раздать населению самокаты
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Нонка
сегодня, 14:41
Жара стоит вселенская - исход не ясен ни кому !
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Может
сегодня, 14:14
И у нас в Сселках наведёте порядок с мотоциклистами.Пришлите наряд Гаи к ФОКу,или к Поликлинике ВОП.Они каждый вечер кучкуются возле поликлиники.Напьются п ва,курнвт травки ,и потом устраивают гонки,с маленькими детьми невозможно погулять.Пора навести порядок.Или это Вам выгодно,когда гибнуть дети?
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