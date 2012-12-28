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Происшествия
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сегодня, 14:03
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Пятеро детей и подростков пострадали в авариях за пятницу и выходные дни
Трое из них госпитализированы.
Вечером пятницы на Боевом проезде в Липецке 22-летний водитель «Ниссана» сбил 8-летнюю велосипедистку. Девочке потребовалась медицинская помощь.
12 июля в Липецке на улице Стаханова вне зоны пешеходного перехода 14-летний подросток попал под «Шевроле Лачетти» 24-летнего водителя. Подросток госпитализирован.
13 июля в Добринском на дороге Воронеж - Тамбов 52-летний водитель «Лады-Весты», по предварительным сведениям, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой»44-летнего водителя. Водитель «Весты» погиб. В аварии пострадали водитель «Тойоты» и его пассажиры: 43-летняя женщина, 15-летний парень и 17-летняя девушка. Также травмы получила 38-летняя пассажирка «Лада-Веста». Все раненые госпитализированы.
В эти же сутки в Усманском районе на дороге Усмань- Девица- Крутченская Байгора 46-летний водитель «Лады-Гранты» допустил столкновение с мотоциклом «Минск» под управлением 16-летнего подростка. Юный мотоциклист доставлен в больницу.
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