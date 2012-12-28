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26 минут назад

Арбитражный суд продлил конкурсное производство в ОАО «Эксстроймаш»

На данный момент денежные требования выставили 679 кредиторов скандально известного застройщика на сумму более миллиарда рублей.

Арбитражный суд Липецкой области по ходатайству конкурсного управляющего продлил срок конкурсного производства в ОАО «Эксстроймаш» до 12 января 2026 года в связи с тем, что в настоящий момент не завершены мероприятия по взысканию дебиторской задолженности, реализации имущества и проведению расчетов с кредиторами должника.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе 2017 года один из кредиторов ОАО «Эксстроймаш» обратился в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании должника банкротом — 14 января 2019 года это решение было принято, введена процедура банкротства – конкурсное производство. Позднее определениями суда оно неоднократно продлевалось.

В ходе процедуры банкротства в 2019 году имущество и обязательства ОАО «Эксстроймаш» были переданы ООО «Специализированый застройщик «Орелстрой-Л2» (в последующем переименовано в ООО «Специализированный застройщик ОДСК-Л2»), которое достроило объекты, ввело их в эксплуатацию и передало квартиры гражданам.

На данный момент в реестр включены денежные требования 679 кредиторов на общую сумму более одного миллиарда рублей.

Напомним, в феврале этого года Левобережный районный суд Липецка приговорил бывших директоров ОАО «Эксстроймаш», входящего в группу компаний «СМУ-5» известного липецкого застройщика Михаила Захарова, к реальным срокам лишения свободы.

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Сергей Тонких получил 3,5 года ИК общего режима, а Сергей Ельчанинова — 3 года. Также суд удовлетворил гражданский иск конкурсного управляющего ОАО «Эксстроймаш», взыскав с Сергея Тонких возмещение материального ущерба в размере 70 811 290 рублей.
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