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Общество
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26 минут назад
Арбитражный суд продлил конкурсное производство в ОАО «Эксстроймаш»
На данный момент денежные требования выставили 679 кредиторов скандально известного застройщика на сумму более миллиарда рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе 2017 года один из кредиторов ОАО «Эксстроймаш» обратился в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании должника банкротом — 14 января 2019 года это решение было принято, введена процедура банкротства – конкурсное производство. Позднее определениями суда оно неоднократно продлевалось.
В ходе процедуры банкротства в 2019 году имущество и обязательства ОАО «Эксстроймаш» были переданы ООО «Специализированый застройщик «Орелстрой-Л2» (в последующем переименовано в ООО «Специализированный застройщик ОДСК-Л2»), которое достроило объекты, ввело их в эксплуатацию и передало квартиры гражданам.
На данный момент в реестр включены денежные требования 679 кредиторов на общую сумму более одного миллиарда рублей.
Напомним, в феврале этого года Левобережный районный суд Липецка приговорил бывших директоров ОАО «Эксстроймаш», входящего в группу компаний «СМУ-5» известного липецкого застройщика Михаила Захарова, к реальным срокам лишения свободы.
Сергей Тонких получил 3,5 года ИК общего режима, а Сергей Ельчанинова — 3 года. Также суд удовлетворил гражданский иск конкурсного управляющего ОАО «Эксстроймаш», взыскав с Сергея Тонких возмещение материального ущерба в размере 70 811 290 рублей.
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